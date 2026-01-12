Solo no puede: los resultados del Real Madrid desde la llegada de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé hizo y hace todo lo posible para poder lograr dos de los trofeos que le están faltando a su brillante carrera. Uno a nivel colectivo, que es ni más ni menos que la UEFA Champions League, y el otro, en el plano individual, el Balón de Oro. No obstante, a pesar de llevar 411 goles en 546 partidos en total (entre Mónaco, PSG, Real Madrid y la Selección de Francia mayor), a sus 27 años todavía se le siguen postergando.

Por lo que todo indica que el problema, mayormente, se encuentra en lo grupal. Incluso, en lo que a su presente en el Real Madrid se supone, el delantero galo acumula 73 gritos en 84 compromisos, por lo que le sobran méritos para llegar a la gloria. Sin embargo, desde su arribo a la Casa Blanca, son más las frustraciones que las alegrías.

Kylian Mbappé lleva poco más de un año y medio en el club de la capital española. De momento solo ingresó a su vitrina la Supercopa de Europa 2024 (ganada a Atalanta en Varsovia el día de su debut con la camiseta blanca) y la Copa Intercontinental del mismo año (ante los Tuzos de Pachuca en el Estadio Lusail de Doha), dos títulos que en la institución del país ibérico se consideran como competencias menores.

Encima, estos lauros quedaron perdidos en el olvido por los reveses sufridos en la Champions League (eliminado por el Arsenal en los Cuartos de Final), Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 (eliminado por el PSG en la Semifinal) y, sobre todo, ante el Barcelona. En total, desde que el Real Madrid cuenta con Kylian Mbappé disputó 6 Clásicos de España, de los cuales perdió 5 y ganó solo 1. Y no solo eso, tres de esos 5 significaron títulos: la Final de la Copa del Rey 2024/2025 y las ediciones 2025 y 2026 de la Supercopa de España.

Y si se desglosa aún más estos cruces, los dos de LaLiga 2024/2025 también dejaron su marca. Uno fue 4 a 0 en el Santiago Bernabéu y otro 4 a 3 en el Estadio Olímpico de Montjuic, cruces que si bien no fueron determinantes, sí ayudaron para que los de Hansi Flick aumentaran la ventaja en la tabla de posiciones y finalmente se quedaran con el certamen nacional.

Por cierto, vale mencionar que Mbappé, en esos 6 partidos contra el Barça, suma 6 goles. Por lo que también hizo su aporte para intentar cambiar esta hegemonía del Blaugrana, por lo menos, en el último año y medio en España.

La Champions League puede cambiarlo todo para Kylian Mbappé

Todos estos nubarrones que están hoy en día por encima del Real Madrid se pueden despejar fácilmente si se mantiene firme en la UEFA Champions League. Por el momento, el foco está puesto en clasificar directamente a los Octavos de Final. Se ubica séptimo con 12 unidades, por lo que los duelos con Mónaco y Benfica se presentan como claves para cumplir con esa primera meta dentro del certamen continental.

En síntesis

Kylian Mbappé acumula 73 goles en 84 partidos disputados con el Real Madrid.

El equipo merengue perdió 5 de los 6 Clásicos jugados con el delantero francés.

El atacante solo ha conquistado la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.