La decisión de Sevilla tras confirmarse la dura sanción a Almeyda y la defensa de un jugador: “A muerte con él”

El club se expresó a través de un comunicado sobre el castigo a su entrenador y Kike Salas confirmó el respaldo total que tiene de parte del plantel.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT de Sevilla recibió siete fechas de suspensión.
© Icon Sport via Getty ImagesEl DT de Sevilla recibió siete fechas de suspensión.

En Sevilla no tardaron en tomar posición respecto a la sanción de siete partidos de suspensión que recibió Matías Almeyda por su expulsión ante Deportivo Alavés y posterior careo con el árbitro Iosu Galech Apezteguía, en el que el minucioso análisis de los videos confirmó que hubo insulto de por medio.

Pese a que el entrenador argentino es reincidente, en el club Del Nervión nadie tiene intenciones de soltarle la mano, por lo que no solo no está en duda su continuidad sino que además se buscará apelar el castigo. A través de un comunicado oficial, se consideró el castigo como “excesivo”, se compartió “el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el entrenador” y se confirmó que se agotarán “todas las vías disponibles para recurrir la sanción “tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos”.

Además, el Sevilla FC quiso dejar sentado ante sus propios hinchas y ante las autoridades de la competición que “respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador”.

La defensa de Kike Salas

En conferencia de prensa, el defensor Kike Salas también expresó el respaldo total que tiene Matías Almeyda dentro del plantel de Sevilla. “Obviamente será complicado no tenerlo en los próximos partidos, porque estamos acostumbrados a que él nos apoye desde ahí. Tiene un gran cuerpo técnico que nos ayudará también. Matías apoyará desde donde pueda y vamos todos a muerte con él”, señaló.

Matías Almeyda recibió la sanción más dura del último tiempo en LaLiga de España

Matías Almeyda recibió la sanción más dura del último tiempo en LaLiga de España

Consultado sobre el diálogo que mantuvo el DT argentino con los futbolistas tras una nueva expulsión desde su arribo a LaLiga, expresó: “Lo que nos ha dicho el técnico queda entre nosotros. Durante el partido no sabía por qué lo habían echado, porque no tuvo ningún gesto feo”.

Además, mostró tener las mismas dudas que había expresado Matías Almeyda en conferencia de prensa respecto al desempeño arbitral en los partidos del Sevilla: “Es verdad que últimamente cae todo del lado contrario. Solo pedimos respeto y que no haya distintos criterios para que todo sea más igual. Nos estamos jugando mucho”.

  • Matías Almeyda recibió una sanción de siete partidos por su expulsión ante Deportivo Alavés.
  • El Sevilla FC confirmó mediante un comunicado oficial que apelará el castigo por considerarlo excesivo.
  • El defensor Kike Salas expresó el respaldo total del plantel hacia el entrenador argentino.
