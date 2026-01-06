Nico Paz no iría solo al Real Madrid tras su proceso en el Como 1907

En la capital española ya nadie oculta que el Real Madrid hará uso de la cláusula que firmó con el Como 1907 cuando lo transfirió a mediados del 2024. En resumidas cuentas, acordaron tres plazos por un precio específico para que la Casa Blanca tuviera la prioridad de comprar a Nico Paz, quien ya se convirtió en una de las principales figuras de la Serie A.

Claro, justamente por ser uno de los futbolistas más destacados del certamen italiano es que en el Merengue no piensan escatimar en depositar los 9 millones de euros que le corresponden para que el nacido en Santa Cruz de Tenerife vuelva a vestir de blanco. Incluso hasta por un tema económico, puesto que es evidente que tiene un valor de reventa inmediato, aunque la intención es quedárselo para sacarle rédito deportivo.

Pero Nicolás Paz no sería la única pieza que el Real Madrid piensa quitarle al Como 1907. El jugador de la Selección Argentina (que muy probablemente juegue su primera Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá en apenas unos meses) retornará a la Península Ibérica junto a uno de sus actuales compañeros.

Conforme al Diario AS, Florentino Pérez y compañía ya le hicieron saber a sus pares del elenco italiano que le enviarán otros 8 millones, además de los 9 por Nico, por Jacobo Ramón, defensor central que también se formó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, que fue transferido a mediados del 2025 y que ya acumula 1348 minutos repartidos en 16 compromisos entre la Serie A y la Copa Italia.

En esa misma línea, desde el Santiago Bernabéu, siempre con base en el reporte del medio citado, también resolvieron pagar los 13,5 millones de euros por Chema Andrés, mediocampista que enviaron al Stuttgart en julio pasado, al que ya ven como una pieza que puede sumar en el plantel que, de momento, comanda Xabi Alonso.

La gran temporada del Como 1907

Con Nico Paz a la cabeza, el Como 1907 se encamina a una temporada histórica. Hace rato que dejaron de conformarse con la permanencia en la máxima categoría. Ahora van por más: clasificar a una competición de la UEFA. Y la realidad es que están perfilados para cumplir el objetivo, puesto que consiguieron 30 puntos en 17 partidos disputados, cifra que lo ubica en el sexto puesto, lugar que le está aportando un cupo para la Conference League.

No obstante, no está tan lejos de la zona de Europa League y de Champions League. Por encima tiene a la Roma y a la Juventus con solo 3 unidades más. Incluso, el líder es el Inter de Milán que ostenta 39, por lo que tampoco están tan lejos.

