Sumó sus primeros partidos en Europa y se ilusiona con ser la sorpresa de la lista de Argentina para el Mundial

Mariano Troilo es uno de los seis argentinos que conforman el plantel del Parma de la Serie A de Italia. El exdefensor de Belgrano comparte equipo con Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Christian Ordóñez, Mateo Pellegrino y Benjamín Cremaschi. No obstante, es el único que fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Fue en junio, para los compromisos que la Albiceleste debía afrontar contra Chile en el Estadio Nacional de Santiago y con Colombia en el Estadio Monumental de Buenos Aires por las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Y si bien no sumó minutos, tuvo la posibilidad de entrenarse con el plantel y de comprobar que es una de las alternativas que el cuerpo técnico de la Selección Argentina está analizando. Lo cual no es poco. Menos, cuando falta tan poco para conocerse los integrantes de la nómina de 26 convocados que viajarán a Norteamérica.

De ahí que Mariano Troilo admitiera que mantiene esperanzas para ser parte del grupo argentino que defenderá el título obtenido en Qatar 2022: ”La ilusión está y va a estar hasta lo último”. Sin embargo, reconoció que mantiene los pies sobre la tierra: ”Sé que es difícil porque ya hay un grupo armado”.

Asimismo, en la conversación que mantuvo con la señal ESPN, contó que su entorno también se mantiene expectante de que Troilo pueda recibir un llamado desde el predio de la AFA: ”Mi familia ya sacó la visa por las dudas por si llega a aparecer un llamado. Uno trata de estar tranquilo, para conservar la calma de ellos también”.

Para cerrar, reveló los detalles de las indicaciones de Lionel Scaloni en aquellas prácticas que mantuvo en Ezeiza. ”Me pidió que sea agresivo, pero que no le vaya fuerte a Leo Messi”, comentó con una sonrisa.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la fecha límite para presentar la lista de convocados para la Copa del Mundo 2026?

ver también Fue figura de la Selección Argentina en 2025, pero su presente preocupa de cara al Mundial 2026

ver también Los números de la criticada temporada de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Si bien la FIFA aún no filtró la fecha límite para presentar las listas de convocados de cada selección, para Qatar 2022 hubo tiempo hasta 48 horas antes del debut. De igual modo, en el caso de la Selección Argentina, se sabe que la idea de Lionel Scaloni es la de tener conformado el plantel para la fecha FIFA de marzo en la que afrontará la Finalissima. Por lo que, salvo algún imponderable, los citados que darán a conocer próximamente serán los mismos para la Copa del Mundo.

En síntesis

Mariano Troilo juega en el Parma tras ser convocado por Argentina en junio.

Lionel Scaloni le pidió en las prácticas que no le fuera fuerte a Messi.

Su familia ya tramitó la visa soñando con su presencia en el Mundial 2026.