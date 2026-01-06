Para el Atlético de Madrid la Supercopa de España se tornó trascendental. Si bien siempre fue visto como un certamen de segundo orden, el presente en LaLiga hace que se vea como una gran oportunidad para cortar con su andar irregular en la temporada. Además, no deja de ser un título, algo que al Colchonero se le viene postergando hace ya cuatro años y medio.

Es que en el campeonato español ya dejó en el camino 19 puntos en 19 partidos jugados, una cifra que se hace prácticamente irremontable en una competencia en la que Real Madrid y Barcelona son sus principales rivales. En otras palabras, difícilmente tanto merengues como culés pierdan la diferencia que ya sacaron en poco más de la mitad de la primera rueda del torneo.

Además, el rival del Atlético de Madrid en la Supercopa de España es el Real Madrid, por lo que un triunfo podría cambiar considerablemente el mal clima que se vive en el Colchonero. Y encima la Final podría ser con el Barcelona (que enfrenta al Athletic Club de Bilbao), por lo que la hipotética consagración se revalorizaría por el tenor de sus contrincantes.

Sin embargo, el Atleti no llega al 100 por ciento. Padecerá por lo menos la ausencia de una de sus piezas principales. Se trata de Nicolás González, quien todavía no está recuperado del desgarro que sufrió contra el Girona el pasado 21 de diciembre en el Estadio Municipal de Montilivi. Y para colmo de males, Pablo Barrios, una opción frecuente en el mediocampo, aunque viaja a Arabia Saudita -en donde se jugará la Supercopa de España- está en duda por una dolencia.

Con este panorama, lo más probable es que Diego Simeone disponga de los siguientes once jugadores para el Derbi Madrileño que tendrá lugar en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda. Será con Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubil, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Alex Baena; Julián Alvarez y Alexander Sorloth.

Kylian Mbappé, baja del Real Madrid en la Supercopa de España

Por el lado del Real Madrid, la baja por lesión es mucho más notoria. Es que no podrá contar con su estrella principal, Kylian Mbappé. El delantero francés presenta un esguince en su rodilla izquierda, motivo por el que no estuvo frente al Real Betis el último fin de semana y por el que tampoco dirá presente en la Supercopa de España.

