Atlético de Madrid y Brujas se enfrentaron por los Play Off de la Champions League, la instancia que añadió la UEFA como novedad desde la temporada pasada para dirimir ocho de los 16 cupos para los Octavos de Final (los otros ocho se definieron con los primeros ubicados en la tabla de posiciones de la Fase de Liga).

Este cruce estuvo cargado de protagonismo argentino, porque no solo participaron los futbolistas albicelestes del Atleti (Julián Alvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Thiago Almada, en tanto que Juan Musso fue suplente y Nicolás González quedó desafectado por padecer un desgarro), sino también, del lado del elenco belga, Nicolo Tresoldi.

El delantero de 21 años tiene sangre argentina (por el lado de su madre), aunque de momento forma parte de la Selección Sub 21 de Alemania. Además, la disputa tiene un tercer integrantes que es Italia, pues el futbolista nació en Cagliari, la ciudad de la isla de Cerdeña.

No obstante, con su gesto tras el partido, mostró mantener su simpatía para con la celeste y blanca, dado que una de las primeras cosas que hizo, apenas se consumó la derrota de su equipo por 4 a 1 con el Atlético de Madrid, fue ir a buscar a Julián Alvarez para pedirle su camiseta.

Tweet placeholder

Además, tras el partido que decretó el pase del Colchonero a los Octavos de Final de la Champions League, Tresoldi reconoció que quiso la camiseta de la Araña porque es uno de los ”jugadores más fuertes de Argentina”.

Publicidad

Publicidad

Los números de Nicolo Tresoldi en la temporada

ver también Diego Simeone explicó por qué Julián Alvarez fue el primer cambio del Atlético de Madrid vs. Brujas

ver también Finalissima y amistoso: la Selección Argentina recibió la información que le faltaba para su vuelta a Qatar

Nicolo Tresoldi, en su primera temporada en el Brujas (llegó procedente del Hannover de Alemania), ya lleva 44 partidos disputados entre la Jupiler Pro League (liga belga), la Copa de Bélgica, Supercopa de Béligca y la UEFA Champions League. De momento registra 13 goles y 4 asistencias.

Por cierto, tras la eliminación en la Liga de Campeones de Europa, ahora el foco de Tresoldi y de sus compañeros estará en el campeonato doméstico, en el que le restan jugar cuatro fechas (una de ellas el clásico contra el Anderlecht el domingo 8 de marzo). Hasta entonces se ubica tercero con 53 puntos, a tres del líder Union Saint-Gilloise.

En síntesis

Nicolo Tresoldi , delantero del Brujas, solicitó la camiseta a Julián Álvarez tras el partido.

, delantero del Brujas, solicitó la camiseta a tras el partido. Atlético de Madrid derrotó 4 a 1 al Brujas en los Play Off de Champions.

derrotó 4 a 1 al Brujas en los de Champions. El futbolista Nicolo Tresoldi tiene 21 años y juega para la Selección Sub 21 alemana.

Publicidad