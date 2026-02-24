En un mes la Selección Argentina estará nuevamente en Qatar, la tierra en la que volvió a ser campeón del mundo luego de 36 largos años (la última había sido de la mano de Diego Maradona en México 1986). En este caso será para disputar la Finalissima contra España y un amistoso ante el combinado local, ambos en el Estadio Lusail, el recinto en el que disputó 5 partidos en la última Copa Mundial (entre ellos la Final con Francia).

Ante la Roja (duelo en el que se definirá por cuarta vez en la historia al campeón intercontinental), la Scaloneta ya sabe que se enfrentará el viernes 27 de marzo a partir de las 21 horas local (15 de Argentina), día y horario acordado entre todas las partes implicadas: la AFA, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Conmebol y UEFA.

En tanto que con Qatar, si bien ya estaba claro que sería el martes 31 de marzo, todavía faltaba la confirmación del horario, algo que anunció la organización en las últimas horas mediante redes sociales. Finalmente será dos horas antes en comparación con el duelo con España. Es decir, comenzará a las 19 horas de Doha (13 de Argentina).

Tanto la Finalissima como el encuentro de exhibición, de momento, son los únicos dos partidos confirmados de la Albiceleste en la previa de la defensa del título mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Si bien hay una fecha FIFA ente el primero y el nueve de junio, todavía no hay rivales confirmados para afrontar dos compromisos de preparación entre esas fechas.

La publicación con la que la organización confirmó el horario de amistoso entre Argentina y Qatar el 31 de marzo.

La buena noticia para Lionel Scaloni de cara a la Finalissima

Entre las lesiones de Juan Foyth (descartado para el Mundial), Gio Lo Celso, Nicolás González y Lautaro Martínez, surgió una buena noticia para Lionel Scaloni: el retorno de Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo de la Selección Argentina superó el esguince severo que había sufrido en enero (el último partido que había jugado fue el 22 de ese mes contra el Young Boys).

El ex Banfield e Independiente Ingresó en los últimos 5 minutos de la derrota 3 a 1 del Lyon con el Racing de Estrasburgo (con un tanto de Joaquín Panichelli) este fin de semana, por lo que si todo sigue en esa dirección llegará óptimo en lo físico y con ritmo futbolístico para el choque con el seleccionado del país ibérico en el Lusail.

