No paran los elogios al Cuti Romero en la Premier League: "Es un líder nato, no le tiene miedo a nada"

Cristian ‘Cuti’ Romero está disputando su tercera temporada en el fútbol inglés, y se ha asentado no sólo como una figura de referencia en el Tottenham, sino como uno de los defensores más reconocidos de la Premier League. El cordobés, surgido en Belgrano, encadena varios meses de gran rendimiento y se ha convertido en un líder de los Spurs, lo que le ha ganado elogio tras elogio.

Muchos vienen por parte de la prensa y fanáticos, o de su entrenador, Ange Postecoglou, pero ésta vez fue su compañero de saga, Micky Van de Ven, quien se rindió ante el Cuti. “Para mí Romero es un jugador de clase mundial, es un campeón del mundo”, destacó el neerlandés.

En charla con el portal Optus Sport, Van de Ven no hizo más que destacar a su dupla defensiva: “Lo que realmente impacta de él es lo que se ve en la cancha. Es un líder nato, quiere liderar al equipo y siempre está dispuesto a dar el 100%”, afirmó el ex Wolfsburgo. “Se dice que se pasa un poco de agresivo, pero es un jugador de clase mundial con la pelota y defendiendo sin ella. Te puedo asegurar que este tipo no le tiene miedo a nada ni nadie”, agregó.

Van de Ven también destacó la importancia que ha tenido el argentino en su adaptación al fútbol inglés: “En el primer partido que jugamos salió con un golpe en la cabeza, pero desde que volvió ha estado ahí presente. Me ayudó cuando me lesioné, me habló mucho, me explicó el sistema de juego que jugamos aquí porque yo no estuve durante la pretemporada. Es simplemente un tipo y un jugador de clase mundial”, afirmó.

Cuti Romero se convirtió en referente y capitán del Tottenham

En 86 partidos disputados desde que llegó al Tottenham, Cuti Romero ha sido siempre una de las figuras destacadas. Sin embargo, este año, desde la llegada de Postecoglou, ha elevado su rol e importancia dentro del equipo.

El nuevo estilo de juego del Tottenham le ha permitido a Romero llegar al gol, y los cinco que tiene convertidos con los Spurs fueron en la presente campaña. Además, a pesar de la expulsión ante Chelsea por esa recordada patada a Enzo Fernández, el Cuti ha reducido considerablemente la cantidad de tarjetas amarillas que le mostraban en temporadas pasadas.

El Cuti es uno de los sub-capitanes del primer equipo, junto a James Maddison, por detrás de Heung-Min Son, y no sólo ha portado la cinta sino que ha sido clave para liderar al equipo en varias de las múltiples remontadas que han tenido los Spurs esta temporada. El Tottenham ha conseguido 18 puntos remontando encuentros en la presente Premier League, el equipo que más lo ha hecho en la presente campaña, y mucho tiene que ver el liderazgo de jugadores como el Cuti.

Su rol se traslada a la Selección Argentina

El Cuti tiene apenas 28 partidos oficiales jugados con la camiseta de la Selección Argentina, pero ya es un titular indiscutible. Junto a Nicolás Otamendi han conformado una de las mejores duplas centrales en la historia de la albiceleste y Romero no hace más que seguir merjorando.

Romero apenas tiene 25 años, y la mejor parte de su carrera está por delante, por lo que su rol de líder en Tottenham también se trasladará a la Selección Argentina en los próximos años. Tampoco es de extrañar que esto llame la atención de los grandes clubes del mundo, y equipos como Real Madrid o Bayern Múnich se interesen por él.