El inicio del partido entre Real Madrid y Las Palmas por la jornada 22 de LaLiga de España ya tuvo una gran polémica. Es que un manotazo de Rodrygo Goes al arquero Álvaro Vallés está en boca de todos debido a que el brasileño sólo fue amonestado. ¿Debió ser tarjeta roja?

Real Madrid está en el ojo de la tormenta debido al polémico partido que le ganó a Almería. La controversia estuvo en la actuación del VAR en beneficio de los Merengues, que remontaron un 0-2 en el Santiago Bernabéu gracias a las intervenciones del sistema tecnológico para las decisiones arbitrales.

Hubo muchos cuestionamientos al árbitro Francisco José Hernández Maeso y al encargado del VAR en dicho encuentro, Alejandro Hernández Hernández. Varias figuras criticaron al arbitraje y el hecho de que resulte favorecido el Real Madrid, como fue el caso de Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, entre otros. Mientras en España continúa el debate por las actuaciones de los jueces, aparece una nueva polémica en un nuevo partido.

Al inicio del partido ante Las Palmas, al minuto 5 de juego, Rodrygo vio la tarjeta amarilla por una agresión al arquero Álvaro Vallés. Se pudo ver un manotazo luego de que el guardameta paró en seco y le dijo algo al brasileño. De la bronca, tuvo esta reacción por la que el futbolista de Las Palmas cayó al suelo exageradamente y, por la acción, el ex Santos fue amonestado. Sin embargo, para muchos, es una jugada de expulsión.

Debate sobre el manotazo de Rodrygo Goes: ¿tarjeta amarilla o roja?

En las redes sociales hay un gran debate respecto a si la reacción de Rodrygo Goes contra Vallés ameritaba una tarjeta amarilla o una roja. Para muchos, el brasileño debió ser expulsado por considerarlo una agresión. El árbitro del encuentro César Soto Grado consideró que sólo correspondía una amonestación y ni siquiera recurrió al VAR para ver la jugada.

En el diario AS, por ejemplo, el ex árbitro Iturralde González consideró que era tarjeta roja. “Es expulsión porque hay intensidad, un uso excesivo de la fuerza. Con la última imagen le puede expulsar, porque Rodrygo saca el puño con fuerza. La clave en estas jugadas es la intensidad, la fuerza que haces en un empujón“, opinó.

Sin embargo, contrario a esta opinión estuvo el reconocido Mateu Lahoz en Tiempo de Juego de la COPE. “Que no haya balón no implica automáticamente que sea roja. Debe existir una ‘extrema dureza’. Y aquí no la ha habido. Amarilla“, sintetizó.

Real Madrid lo dio vuelta y vuelve a ser líder en LaLiga

Real Madrid no jugó bien y padeció la presión alta que ejerció Las Palmas durante gran parte del partido. Lo empezó perdiendo con el tanto de Javi Múñoz en el inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, el conjunto canario se fue quedando sin piernas y los de Carlo Ancelotti lo aprovecharon para darlo vuelta. Primero, Vinicius Júnior anotó al minuto 20 del complemento para el empate. Y a los 39 minutos, un cabezazo de Aurèlien Tchouamèni decretó el 2-1 definitivo. Real Madrid, gracias al triunfo, vuelve a ser líder de LaLiga.