En el marco de la fecha 28 de la Premier League, en su visita al estadio de Anfield, el Manchester City empató 1 a 1 con el Liverpool, que contó con un tanto de Alexis Mac Allister, y de esta manera no pudo quedar como único puntero, sino que bajó al tercer puesto en la tabla de posiciones.

Durante el transcurso de este encuentro, el entrenador del equipo ciudadano, Pep Guardiola, realizó tres cambios, y uno de ellos fue llamativo, ya que decidió que salga el belga Kevin De Bruye, para que ingrese en la mitad de la cancha el volante croata, Mateo Kovacic.

Luego de este empate, el DT español habló en conferencia de prensa, y allí explicó el motivo de esta sustitución, y también se refirió al enojo de De Bruyne por ser sustituido. “Sabía lo que nos faltaba, nos faltaba conservar el balón. Después, cuando se fue (De Bruyne), lo hicimos mejor en ese sentido. Con Mateo, John (Stones) y Rodri, tuvimos la calidad para jugar y conservar el balón. Pero a ver… Kevin… ¿qué puedo decir de Kevin? Él sabe que lo necesitamos y que es importante para nosotros”, explicó al respecto.

Además, agregó bancando la actitud del mediocampista belga, quien se mostró muy molesto al ser reemplazado con el partido empatado: “Me gustó la reacción de De Bruyne. Ahora está contento pero me gustó que se enfadase. Eso es lo bueno y en el próximo partido tiene la oportunidad de demostrarme que me he equivocado”.

Cabe destacar que luego de que De Bruyne se enoje con Guardiola por el cambio, el entrenador español de 53 años se acercó al banco de suplentes para hablar con el belga y explicarle los motivos de su salida, ya que le había pedido explicaciones a su cuerpo técnico.

Por otro lado, en esta misma ventana de cambios, también fue reemplazado el delantero argentino, Julián Álvarez, quien fue titular, jugando como extremo por la banda derecha y completó 68 minutos en cancha, hasta que salió para que ingrese el delantero belga, Jeremy Doku.

Los próximos partidos del Manchester City

En el futuro cercano, el equipo comandado por Pep Guardiola se enfrentará al Newcastle por los cuartos de final de la FA Cup, y luego tendrá un importante partido por Premier League, ya que enfrentará en el Etihad Stadium al Arsenal, quien es uno de los dos punteros de la liga.

Así quedó el Manchester City en la Premier League