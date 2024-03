Pep Guardiola logró un nuevo hito al lograr la clasificación de Manchester City a los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es la séptima vez consecutiva que los Citizens llegan a esta instancia y todo gracias al técnico catalán. Pero una pregunta al respecto sobre su futuro, llevó a una respuesta inesperada.

Luego del triunfo ante Copenhague (3-1) por el partido de vuelta, Guardiola recibió una pregunta sobre su futuro en donde dejó bien en claro que no tiene intenciones de salir de Manchester City. Su contrato, cabe recordar, termina en junio de 2025 y, por el momento, no hay novedades de su renovación.

“Es la séptima vez consecutiva que te clasificas para cuartos de final. ¿Crees que la gente comprenderá la magnitud de eso cuando te vayas?“, fue la consulta del periodista de TNT Sports Brasil. Guardiola no dudó en responder: “No me quiero ir“. Sin dudas, una declaración de intenciones, al menos por el momento.

¿Pep Guardiola quiere renovar su contrato con Manchester City?

El futuro de Pep Guardiola siempre es tema de debate en el planeta fútbol. No hay novedades respecto a su renovación de contrato, lo que determina que aún no ha definido si quiere seguir o no en Manchester City.

Las recientes decisiones de Jürgen Klopp en Liverpool y Xavi Hernández en Barcelona al anunciar sus respectivas salidas a final de temporada pusieron el ojo nuevamente en Guardiola. Aunque éste, no está pensando en una salida aún, según admitió. Pero, ya lleva casi ocho años en el cargo tras su llegada a mitad de 2016. Lleva 16 títulos ganados hasta el momento, incluido el triplete de la última temporada (Premier League, FA Cup y Champions League).

Si fuese por los Citizens, el técnico renovaría sin problemas. La decisión está en manos del nacido en Santpedor, aunque no hay ningún tipo de indicios sobre lo que definirá. Lo último que manifestó sobre su futuro fue en enero de este año en una conferencia de prensa: “Muchas cosas están involucradas en esto. Extender después de dos años no es lo mismo que extender después de nueve. Es completamente diferente. Aún así, estoy sentado aquí y estoy bien“.

“No podemos admitir que ocho años sea mucho tiempo. El año que viene serán nueve temporadas, así que es mucho tiempo. Tenemos que ver a los jugadores, cómo es su comportamiento, nuestros estándares, si podemos mantenerlos y si los jugadores te siguen, esté cansado o no“, comentó. Varios factores influirán en si decide extender el vínculo o no.

¿Cómo afecta a Julián Álvarez el futuro de Pep Guardiola?

Julián Álvarez es muy tenido en cuenta por Pep Guardiola en el plantel de Manchester City. Sin embargo, no tiene garantizado el puesto de titular. Indudablemente, Erling Haaland es el centrodelantero en el once ideal del técnico, lo que deja a Araña, en muchas ocasiones, en el banco.

En esta temporada, con la ausencia de Kevin de Bruyne por lesión, Álvarez jugó en una posición más retrasada alternando buenas y malas. Al volver el belga a su buena forma, también retornó al banco de suplentes, algo que no cae bien en los fanáticos argentinos.

Cada vez que entró en el partido, suele dejar grandes pinceladas de su talento, lo que lleva a pensar en que, en otro equipo y hasta quizás cualquier otro contexto, podría ser una figura indiscutible. ¿Piensa en salir del club? Parece difícil, pero no imposible si sigue en la misma situación.

Acá es donde el futuro de Pep Guardiola cobra mucha importancia en el de Julián Álvarez. Una salida del entrenador cambiaría su situación y todo dependerá de lo que defina la nueva figura a cargo del primer equipo. También el propio jugador podría elegir otro destino dando por finalizada su etapa en el club junto al entrenador que lo recibió por primera vez en Europa.