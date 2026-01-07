Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Athletic Bilbao por las semifinales de la Supercopa de España

Este miércoles 7 de enero, Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City, de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

El encuentro, que está pautado para las 16:00 horas de Argentina y que se puede ver por Flow Sports no contará con la presencia de Lamine Yamal de entrada en el conjunto culé debido a una decisión de último momento del entrenador Hansi Flick.

Las bajas en Barcelona se dieron sobre la hora, ya que incluso el pasado martes se tuvo que bajar de la concentración el arquero Marc-André ter Stegen por una nueva lesión que le examinarán en España. Respecto a Yamal, la cuestión fue meramente física.

El joven 10 del cuadro blaugrana no llegaba a las semifinales en plenitud física, por lo que Flick decidió no arriesgarlo de entrada pensando en una hipotética final, donde tocaría enfrentarse ante el ganador de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, que se jugará el próximo jueves en Yeda.

Si la situación de partido lo amerita, el DT de Barcelona mandará al campo de juego a Lamine Yamal, pero para el arranque del compromiso, confía en las variantes de su plantel.

El 11 titular de Barcelona

Hansi Flick definió que Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Alejandro Balde, Eric García, Pedri; Ferran Torres, Frenkie De Jong, Raphinha; y Roony Bardghji, sean los titulares.

ver también Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto

El 11 titular de Athletic Bilbao

Ernesto Valverde eligió a Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro; y Iñaki Williams.

¿Cómo llega Barcelona a este encuentro?

En la última presentación, los comandados por Hansi Flick derrotaron por 2-0 a Espanyol, en una nueva edición del clásico catalán. Así, quedaron como únicos líderes del campeonato español.