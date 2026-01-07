Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

Por qué no juega Lamine Yamal en Barcelona vs. Athletic Bilbao por las semifinales de la Supercopa de España

Hansi Flick decidió no arriesgar al joven 10 culé en el primer partido de la Supercopa al no encontrarse en la mejor forma física.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Lamine Yamal, delantero de Barcelona.
© GettyLamine Yamal, delantero de Barcelona.

Este miércoles 7 de enero, Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City, de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita.

El encuentro, que está pautado para las 16:00 horas de Argentina y que se puede ver por Flow Sports no contará con la presencia de Lamine Yamal de entrada en el conjunto culé debido a una decisión de último momento del entrenador Hansi Flick.

Las bajas en Barcelona se dieron sobre la hora, ya que incluso el pasado martes se tuvo que bajar de la concentración el arquero Marc-André ter Stegen por una nueva lesión que le examinarán en España. Respecto a Yamal, la cuestión fue meramente física.

El joven 10 del cuadro blaugrana no llegaba a las semifinales en plenitud física, por lo que Flick decidió no arriesgarlo de entrada pensando en una hipotética final, donde tocaría enfrentarse ante el ganador de Real Madrid vs. Atlético de Madrid, que se jugará el próximo jueves en Yeda.

Si la situación de partido lo amerita, el DT de Barcelona mandará al campo de juego a Lamine Yamal, pero para el arranque del compromiso, confía en las variantes de su plantel.

El 11 titular de Barcelona

Hansi Flick definió que Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Alejandro Balde, Eric García, Pedri; Ferran Torres, Frenkie De Jong, Raphinha; y Roony Bardghji, sean los titulares.

Publicidad
Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto

ver también

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto

El 11 titular de Athletic Bilbao

Ernesto Valverde eligió a Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alejandro Rego, Mikel Jauregizar; Álex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro; y Iñaki Williams.

¿Cómo llega Barcelona a este encuentro?

En la última presentación, los comandados por Hansi Flick derrotaron por 2-0 a Espanyol, en una nueva edición del clásico catalán. Así, quedaron como únicos líderes del campeonato español.

lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Supercopa de España: tras la baja de Mbappé en Real Madrid, Barcelona enciende las alarmas por Lamine Yamal
Fútbol europeo

Supercopa de España: tras la baja de Mbappé en Real Madrid, Barcelona enciende las alarmas por Lamine Yamal

Se escapó en ambulancia de la Bombonera para casarse, dirigió al Kun Agüero y tiene un restaurante top al que fue hasta Lamine Yamal
Fútbol Argentino

Se escapó en ambulancia de la Bombonera para casarse, dirigió al Kun Agüero y tiene un restaurante top al que fue hasta Lamine Yamal

Lamine Yamal, entre la ilusión de conducir a España a su segundo título mundial y ser récord de insultos en su propio país
Fútbol europeo

Lamine Yamal, entre la ilusión de conducir a España a su segundo título mundial y ser récord de insultos en su propio país

La primera comunicación oficial de Boca sobre el mercado de pases 2026
Boca Juniors

La primera comunicación oficial de Boca sobre el mercado de pases 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo