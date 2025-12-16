Es tendencia:
Ousmane Dembélé ganó el premio The Best 2025: todos los galardonados por FIFA en Qatar y el XI ideal

El campeón de Champions League con PSG, internacional por la Selección de Francia, se quedó con el máximo reconocimiento entregado por FIFA.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador de PSG se quedó con el máximo galardón FIFA. (Foto de PSG en X).
El jugador de PSG se quedó con el máximo galardón FIFA. (Foto de PSG en X).

FIFA dio a conocer este martes, desde Qatar, los ganadores de los premios The Best 2025, que por primera vez en 18 años no tuvieron a Lionel Messi entre los candidatos pero sí a otros cinco argentinos compitiendo por un galardón: Emiliano Martínez (a mejor arquero), Santiago Montiel y Pedro De La Vega (al Puskas), Kishi Núñez (al premio Marta) y Alejo Ciganotto (al mejor hincha del mundo, por Racing).

El ganador del premio al mejor futbolista de la temporada 2024/2025 fue Ousmane Dembélé, campeón de la Champions League con PSG, imponiéndose en la terna final a Lamine Yamal y Kylian Mbappé. En la rama femenina, Aitana Bonmatí, de Barcelona, se llevó el galardón en una terna final puramente española, compartida con Alexia Putellas y Mariona Caldentey.

En la categoría de mejor entrenador, como era de esperarse, el premio quedó en manos de Luis Enrique, quien conquistó la Champions League con PSG, además de la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Europa. En la rema femenina, el premio fue para Sarina Weigman, campeona de la Eurocopa con la Selección de Inglaterra.

Premio Puskas para Montiel

Santiago Montiel, jugador de Independiente, fue galardonado con el Premio Puskas al mejor gol del año por el tanto de chilena que le convirtió a Independiente Rivadavia de Mendoza en mayo. Así, se convirtió en el segundo argentino en quedarse con el galardón de manera consecutiva, ya que el año pasado había sido Alejandro Farnacho quien recibió el reconocimiento de FIFA.

Dibu Martínez no pudo repetir como mejor arquero

El premio The Best al mejor arquero de la pasada temporada quedó en manos de Gianluigi Donnarumma, hoy en Manchester City, por la campaña que lo coronó campeón de la Champions League, Ligue 1, Copa de Francia y Supercopa de Europa con PSG.

Santiago Montiel ganó el Premio Puskas 2025 por su golazo de chilena: la premonición viral de Independiente

ver también

Santiago Montiel ganó el Premio Puskas 2025 por su golazo de chilena: la premonición viral de Independiente

Dibu Martínez, quien se había quedado con el galardón en 2024, también integró la lista de nominados junto a Alisson Becker, Thibaut Courtois, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.

En la rama femenina fue la británica Hannah Hampton la ganadora del premio FIFA, tras liderar a Inglaterra al título en la Eurocopa femenina y conquistar con Chelsea la Superliga, Copa FA y Copa de la Liga.

El XI Ideal FIFA

PSG, campeón de la Champions League 2024/2025, fue el equipo que más jugadores aportó a la alineación ideal de FIFA, con Gianluigi Donnarumma, hoy en Manchester United, Achraf Hakimi, William Pacho, Vitinha y Ousmane Dembélé.

El premio Marta fue para Lizbeth Ovalle

La mexicana Lizbeth Ovalle dejó a la argentina Kishi Núñez sin posibilidad de conquistar el Premio Marta al mejor gol del año en el fútbol femenino. La jugadora de Tigres de la UANL fue galardonada por el golazo de taco y de aire que marcó ante Chivas de Guadalajara.

Todos los ganadores

Mejor jugador: Ousmane Dembélé – PSG

Mejor jugadora: Aitana Bonmatí – Barcelona y Selección de España

Mejor arquero: Gianluigi Donnarumma – PSG, ahora en Manchester City

Mejor arquera: Hannah Hampton – Chelsea y Selección de Inglaterra

Mejor entrenador: Luis Enrique – PSG

Mejor entrenadora: Sarina Weigman – Selección de Inglaterra

Gol del año (Puskas): Santiago Montiel en Independiente vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

Gol del año, femenino (Marta): Lizbeth Ovalle en Tigres vs. Chivas de Guadalajara

Hincha del año: aficionados del Zakho SC de Irak

Fair Play: Dr. Andreas Harlass-Neuking, del SSV Jahn Regensburg de Alemania

FIFA Best XI: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes; Cole Palmer, Jode Bellingham, Vitinha, Pedri; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

FIFA Best XI Femenino: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmati, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo, Alexia Putellas.

¿Cómo se determinaron los premios?

Un panel de expertos seleccionó una lista de finalistas basándose en el rendimiento y los logros de los jugadores entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. De esta lista, los votos fueron emitidos por entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales masculinas, periodistas de fútbol y aficionados que votaron en el sitio web oficial de la FIFA. Los votantes eligieron al ganador en primer, segundo y tercer lugar.

Los puntos se otorgaron a los nominados según su posición (cinco puntos para el primero, tres para el segundo y uno para el tercero). Los capitanes de las selecciones nacionales nominados no pudieron votar por sí mismos. Las selecciones de los cuatro grupos de votantes (entrenadores, capitanes, periodistas y aficionados) representaron el 25 por ciento del total de votos, independientemente del número de votantes de cada grupo.

El premio al Mejor Jugador de la FIFA se entregó al jugador con más puntos, calculado según el procedimiento detallado en las reglas de asignación.

Juan Ignacio Portiglia

