Lamine Yamal mostró la intimidad de su casa con la camiseta de una selección sudamericana

EL delantero creó un canal de YouTube, en donde mostró los trofeos que consiguió en el último tiempo.

Por Marco D'arcangelo

Lamine Yamal, futbolista del Barcelona.
© Instagram: Lamine YamalLamine Yamal, futbolista del Barcelona.

El delantero del Barcelona y la Selección de España, Lamine Yamal, comenzó a incursionar en las redes sociales, debido a que abrió su propio canal de YouTube. En el primer video que subió, el futbolista de 18 años hizo un recorrido por su casa, en el que mostró los trofeos que ganó. 

Dentro del recorrido por su hogar y por los trofeos individuales que ganó en sus primeros años de carrera, con el Golden Boy y el Trofeo Kopa dentro de los destacados, Lamine llamó la atención, debido a que apareció en el video con la camiseta de un seleccionado sudamericano. 

Es que, el futbolista de 18 años apareció con la camiseta de la Selección Colombia con el dorsal 7 de Luis Díaz, una de las figuras de los cafeteros. Esta casaca la pudo conseguir luego del amistoso que disputaron ambos seleccionados en 2024, que terminó con triunfo de los sudamericanos por 1 a 0.

Tweet placeholder

Rápidamente esto se viralizó en las redes sociales, en donde los hinchas tanto del Barcelona como de la Selección Colombia se mostraron contentos por este cruce entre los dos extremos, así como también lamentaron que el delantero del Bayern Múnich no juegue en el Blaugrana. 

“El mejor extremo derecho del mundo con la del mejor extremo izquierdo del mundo puesta”, “Lamine y Luis Díaz en el mismo equipo. Estuvimos tan cerca”, “Haz dupla con el GOAT”, “Qué grande”, fueron algunos de los comentarios al respecto de este cruce entre los jugadores. 

En qué posición finalizó Lamine Yamal en el Balón de Oro y The Best 2025

En 2025, Lamine Yamal finalizó en segunda posición tanto en el Balón de Oro como en el premio The Best de la FIFA. En ambas votaciones, el extremo del Barcelona fue superado únicamente por Ousmane Dembélé, quien se llevó los máximos galardones tras su brillante temporada con el PSG.

A pesar de no ganar el premio principal, Yamal ganó el Trofeo Kopa por segundo año consecutivo y fue pieza clave en el once ideal de la FIFA (FIFPRO World XI). Estos segundos puestos marcan su mejor registro histórico hasta la fecha, superando el octavo lugar obtenido el año anterior.

En síntesis

  • Lamine Yamal lució la camiseta de Colombia con el dorsal de Luis Díaz en YouTube.
  • España perdió 1 a 0 ante el seleccionado sudamericano en un amistoso disputado en 2024.
  • Lamine Yamal mostró en su video trofeos destacados como el Golden Boy y el Kopa.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

jpasman
toti pasman

"La historia de Batistuta no se repetirá con Borja, pero Riquelme se lo tiene que llevar a Boca sí o sí"

