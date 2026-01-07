Es tendencia:
logotipo del encabezado
Supercopa de España

Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto

En el King Abdullah Sports City, Barcelona y Athletic Club por la Supercopa de España. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Lamine Yamal, ausente

El delantero nacido en Esplugues de Llobregat estará entre los suplentes, ya que Hansi Flick quiere administrar los esfuerzos de los futbolistas. Ingresaría en el complemento.

Lamine Yamal, ausente vs. Athletic Club. (Getty Images)

Lamine Yamal, ausente vs. Athletic Club. (Getty Images)

Publicidad

¿Cómo llega Barcelona a este encuentro?

En la última presentación, los comandados por Hansi Flick derrotaron por 2-0 a Espanyol, en una nueva edición del clásico catalán. Así, quedaron como únicos líderes del campeonato español.

¿Cómo se clasifica a la Supercopa de España?

A este certamen acceden los dos primeros de LaLiga 2024-2025, como así también los dos finalistas de la Copa del Rey de dicha temporada. Por esa misma razón, la otra semifinal la protagonizan Real Madrid y Atlético de Madrid, que se enfrentarán el jueves 8 de enero.

La posible formación de Athletic Club vs. Barcelona

Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Iñigo Lekue; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; y Álex Berenguer. DT: Ernesto Valverde.

La posible formación de Barcelona vs. Athletic Club

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Alejandro Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.

Publicidad

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Barcelona y Athletic Club se enfrentan por la Supercopa de España.
© Getty ImagesBarcelona y Athletic Club se enfrentan por la Supercopa de España.

Este miércoles 7 de enero, se enfrentan Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El encuentro comienza a 16:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Isidro Díaz de Mera Escuderos y en el VAR está Jorge Figueroa.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza
Fútbol europeo

Dónde ver Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España 2026: qué canal lo transmite y a qué hora empieza

Supercopa de España: tras la baja de Mbappé en Real Madrid, Barcelona enciende las alarmas por Lamine Yamal
Fútbol europeo

Supercopa de España: tras la baja de Mbappé en Real Madrid, Barcelona enciende las alarmas por Lamine Yamal

Barcelona encuentra una alternativa “low cost” a Marcos Senesi en la segunda división de España
Fútbol europeo

Barcelona encuentra una alternativa “low cost” a Marcos Senesi en la segunda división de España

Advíncula se despidió de Boca: "Entendieron que tenía que volver a mi país"
Boca Juniors

Advíncula se despidió de Boca: "Entendieron que tenía que volver a mi país"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo