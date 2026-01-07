Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto

A este certamen acceden los dos primeros de LaLiga 2024-2025, como así también los dos finalistas de la Copa del Rey de dicha temporada. Por esa misma razón, la otra semifinal la protagonizan Real Madrid y Atlético de Madrid, que se enfrentarán el jueves 8 de enero.

En la última presentación, los comandados por Hansi Flick derrotaron por 2-0 a Espanyol, en una nueva edición del clásico catalán. Así, quedaron como únicos líderes del campeonato español.

El delantero nacido en Esplugues de Llobregat estará entre los suplentes, ya que Hansi Flick quiere administrar los esfuerzos de los futbolistas. Ingresaría en el complemento.

Este miércoles 7 de enero, se enfrentan Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El encuentro comienza a 16:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Isidro Díaz de Mera Escuderos y en el VAR está Jorge Figueroa.