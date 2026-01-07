Este miércoles 7 de enero, se enfrentan Barcelona y Athletic Club por la semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El encuentro comienza a 16:00 horas (Argentina) y se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Isidro Díaz de Mera Escuderos y en el VAR está Jorge Figueroa.
Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Supercopa de España 2026: minuto a minuto
En el King Abdullah Sports City, Barcelona y Athletic Club por la Supercopa de España. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
Lamine Yamal, ausente
El delantero nacido en Esplugues de Llobregat estará entre los suplentes, ya que Hansi Flick quiere administrar los esfuerzos de los futbolistas. Ingresaría en el complemento.
Lamine Yamal, ausente vs. Athletic Club. (Getty Images)
¿Cómo llega Barcelona a este encuentro?
En la última presentación, los comandados por Hansi Flick derrotaron por 2-0 a Espanyol, en una nueva edición del clásico catalán. Así, quedaron como únicos líderes del campeonato español.
¿Cómo se clasifica a la Supercopa de España?
A este certamen acceden los dos primeros de LaLiga 2024-2025, como así también los dos finalistas de la Copa del Rey de dicha temporada. Por esa misma razón, la otra semifinal la protagonizan Real Madrid y Atlético de Madrid, que se enfrentarán el jueves 8 de enero.
La posible formación de Athletic Club vs. Barcelona
Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Iñigo Lekue; Iñigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar; Iñaki Williams, Oihan Sancet, Nico Williams; y Álex Berenguer. DT: Ernesto Valverde.
La posible formación de Barcelona vs. Athletic Club
Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Alejandro Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Robert Lewandowski. DT: Hansi Flick.
Palabra autorizada