Once años atrás, el fútbol alemán vivió uno de los momentos más álgidos de su historia. En Wembley se enfrentaron el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, quienes definieron la Champions League de la Temporada 2012/13. En aquella ocasión, Arjen Robben fue el decisivo para que los bávaros se tomaran revancha de lo sucedido un año atrás y levantaran la Orejona.

Para el Borussia Dortmund esa revancha no llegó en la siguiente temporada, sino que se ha hecho esperar por más de una década. Y este sábado tendrán la oportunidad Mats Hummels y Marco Reus de cerrar esa herida que sangra desde hace once años.

De aquel plantel sólo ellos dos siguen en el Dortmund, pero aprovechamos la oportunidad para recordar qué fue de aquel legendario once que se midió de igual a igual con el Bayern Múnich en Wembley y tan cerca estuvo de alcanzar la gloria.

¿Qué es del plantel del Borussia Dortmund que jugó la final del 2013?

Roman Weinderfeller

Arquero: Roman Weinderfeller

El legendario arquero y capitán de aquel Borussia Dortmund llegó a disputar 453 partidos con la camiseta de club. Luego de aquella final ante el Bayern Múnich, formó parte del plantel campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, aunque no jugó ningún partido.

Roman Weinderfeller se retiró al finalizar la temporada 2017/18, con 37 años, tras pasar prácticamente toda su carrera en el club, al cual se unió en 2002. Hoy sigue siendo parte del club como uno de los embajadores principales.

Si bien ha mantenido siempre un perfil bajo, su nombre apareció en los titulares de los medios alemanes por su separación de su pareja, con la cual mantuvo una relación de 10 años. Según reportan, ella le habría sido infiel con otro futbolista.

Łukasz Piszczek

Lateral derecho: Łukasz Piszczek

El lateral derecho del Borussia Dortmund en aquella final fue el polaco Piszczek, quien siguió en el club hasta 2021, cuando tras 11 años, eligió regresar a su país natal.

Hoy, con 38 años, sigue jugando profesionalmente junto al Goczałkowice-Zdrój, club en el cual pasó toda su etapa de formación, en las categorías inferiores.

Mats Hummels

Defensor central: Mats Hummels

Uno de los sobrevivientes de Wembley que regresa al escenario donde el Dortmund se quedó a las puertas de hacer historia poco más de una década atrás. Aunque claro, a diferencia de Marco Reus, la carrera de Hummels tuvo un giro curioso, con su paso por el Bayern Múnich.

El central, campeón del mundo en 2014, regresó al club bávaro en 2016. Allí había iniciado su carrera antes de irse al Dortmund en 2008. Tras tres años en Múnich, Hummels regresó al Dortmund y hoy es uno de los estandartes del club, y buscará su revancha este sábado.

Neven Subotic

Defensor central: Neven Subotic

El férreo central serbio de 1,93m era uno de los estandartes de aquel Dortmund. Pasó nueve años por el club y generó tal relación con la afición que hasta lo aclamaron cuando regresó a Signal Iduna Park con la camiseta del Unión Berlin.

Tras pasos por Saint Etienne, el Denizlispor turco y el Altach de Austria, se retiró de la actividad en 2021. Dortmund fue su club principal, con 263 presencias vistiendo la camiseta amarilla y negra.

Marcel Schmelzer

Lateral izquierdo: Marcel Schmelzer

Aquel Borussia Dortmund que jugó la final del 2013/14 era un equipo especial. Eso se debe principalmente al apego que sentían los jugadores con el club. La mayoría pasó una buena temporada vistiendo sus colores, pero pocos tanto tiempo como Marcel Schmelzer.

El cumplidor lateral izquierdo fue hombre del Borussia Dortmund toda su carrera, desde su debut en 2008, hasta su retiro en 2022. Fue capitán entre 2016 y 2018 y jugó 450 partidos con el club.

Sven Bender

Volante central: Sven Bender

El volante central titular en aquella final fue Sven Bender, hombre del Borussia Dortmund durante ocho años. En 2017 decidió emprender camino rumbo al Bayer Leverkusen, donde jugó otros cuatro años antes de dejar el fútbol.

A nivel internacional llegó a jugar algunos partidos con el seleccionado alemán, incluyendo los Juegos Olímpicos de Rio 2016, donde ganó la Medalla de Plata.

Ilkay Gundogan

Volante creativo: Ilkay Gundogan

Que se puede decir de Ilkay Gundogan… En aquel momento, un joven prospecto que aún no se dirimía entre su participación en la Selección de Alemania o de Turquía y que hoy es uno de los capitanes y referentes de Die Mannschafft.

Gundogan siguió en el Dortmund hasta 2016, cuando Pep Guardiola lo convenció de firmar por el Manchester City. Allí lo ganó todo, incluyendo la Champions League que se le había negado una década atrás. Hoy juega en Barcelona, donde cumple uno de sus sueños, tal y como admitió en más de una ocasión.

Jakub Blaszczykowski

Volante por derecha: Jakub ‘Kuba’ Blaszczykowski

Mejor conocido como ‘Kuba’, el polaco era un todoterreno que jugaba por banda derecha. Su paso por el Dortmund fue de casi ocho años, luego tuvo apariciones con la camiseta de Fiorentina y Wolfsburgo.

Su retiro, lamentablemente, se dio la temporada pasada, tras pasar dos años sin jugar por lesiones ligamentarias. La última camiseta que vistió fue la del Wisla Krakow, de su Polonia natal, club del cual también es dueño.

Kevin Groẞkreutz

Volante por izquierda: Kevin Groẞkreutz

La carrera de Groẞkreutz es una de las más curiosas de aquel Dortmund. En 2014 fue campeón del mundo con Alemania, pero dos años después de Wembley dejó el club para fichar por Galatasaray pero no pudo jugar ni un partido. Tardó cuatro meses en poder registrarse para jugar en Turquía, y cuando aquella formalidad se completó, regresó a Alemania sin jugar ni una vez con el club turco.

En su vuelta a Alemania fichó por el Stuttgart, pero sólo duró un año y dos meses antes de romper el contrato. Eso sucedió porque fue parte de una pelea en un bar de Alemania, lo cual lo terminó de alejar de la élite del fútbol alemán, al punto de llegar a jugar por el Wacker Castrop de la sexta división.

Marco Reus

Segundo delantero: Marco Reus

Qué podemos decir del capitán del Borussia Dortmund que no se haya dicho ya. El sirviente más leal del Borussia Dortmund, el único que nunca se fue. Reus jugará el último de sus 429 partidos con el Borussia Dortmund este sábado ante Real Madrid.

Once años después, regresa a Wembley listo para cerrar su historia con el club en el partido más importante de su carrera y buscando ganar el título que tanto deseó.

Robert Lewandowski

Centrodelantero: Robert Lewandowski

El nueve bravo, el que en Borussia Dortmund tomó al mundo por sorpresa con su póker para eliminar al Real Madrid. Luego llegó la traición: Bayern Múnich. Pero su rendimiento, nivel y calidad superaron cualquier barrera y se convirtió en goleador histórico de los bávaros.

Hoy sus goles son celebrados por el Barcelona y es un jugador que ha dejado su huella con cada camiseta que vistió. Debió ganar el Balón de Oro en 2020, pero la Pandemia lo privó de ello.

Jürgen Klopp

Entrenador: Jürgen Klopp

El entrenador de la máquina que era ese Borussia Dortmund, el que llevó a un grupo humano bárbaro, con hombres que se conocían desde hace años, a ser uno de los mejores equipos que se han visto en Alemania.

Hace un par de semanas dejó el Liverpool, club que entrenó durante casi una década, y si bien se tomará un descanso para recargar energías, no hay dudas de que estará atento a lo que suceda en Wembley con el club que le dio su primera gran oportunidad.

Los que no jugaron

Ese Borussia Dortmund no eran once jugadores. Ese Borussia Dortmund era un plantel notable, con Mario Götze como figura, quien no estuvo presente en la final de Wembley en una controversial situación. El ’10’ del Dortmund había anunciado que se iba a su rival de esa final, Bayern Múnich, al terminar la temporada. Alegó una lesión y por ello no jugó aquel partido.

Sebastian Kehl, otro nombre importante de ese Borussia Dortmund, era uno de los jugadores históricos del club y de los capitanes del plantel. Defendió sus colores entre 2002 y 2015, y jugó más de 350 partidos en primera división del club en el cual hoy trabaja como director deportivo.

Aquel Borussia Dortmund fue histórico y este sábado serán Marco Reus y Mats Hummels los encargados de portar la bandera con sed de revancha y, de una vez por todas, celebrar la conquista de la Orejona en Wembley. Para ello, en frente estará el rival más grande de todos, el titán de la Champions League, el Real Madrid. Su máximo reto a superar.