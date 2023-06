Ya pasó medio año de la salida de Marcelo Gallardo de River y pareciera que el entrenador argentino está listo para volver a los bancos de suplentes. Desde diciembre del año pasado, sonó para muchos equipos de Europa.

Después de tanto tiempo, un club parece encaminado para concretar la contratación del Muñeco. Se trata del Olympique Marsella, equipo que se encuentra en charlas avanzadas con el ídolo del Millonario.

¿Cuáles son las trabas para la llegada de Marcelo Gallardo al Olympique de Marsella?

Desde un diario muy importante de Francia, conocido como L’Equipo, sostiene que el club tiene hasta el 3 de julio para anunciar a su nuevo entrenador, por lo que deberá llegar a un acuerdo con Marcelo Gallardo para ese entonces. En caso contrario, tendrá que avanzar con otro entrenador que ya tienen en la mira, Paulo Fonseca.

Hace dos semanas, el Muñeco afirmó que no tenía apuro en volver a dirigir, por lo que a la traba del tiempo se le suma las exigencias del protagonista. “No estoy desesperado por dirigir. No quiero embarcarme rápidamente en un lugar por el solo hecho de embarcarme, necesito sentir algo que me identifique”.

Esto significa que las negociaciones con el Muñeco Gallardo podrían complicarse, debido a que el técnico argentino declinará sin problemas la oferta si algún mínimo detalle no lo convence del todo.