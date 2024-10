Samu Omorodion hizo 4 goles en 45 minutos y destrozó a Atlético de Madrid por su salida: "Ellos saben lo que hicieron"

En la última fecha FIFA, Samu Omorodion demostró que su actualidad tras salir de Atlético de Madrid no es casualidad: se despachó con un póker frente a Malta en la Eurocopa Sub 21, y lo realizó tan solo en 45 minutos. El delantero que también posee la nacionalidad nigeriana viene destacándose desde su salida hacia Porto, pero no pudo evitar recordar su paso por el rojiblanco.

Tras asegurarle a Marca que “en el Atlético pasé muchas noches llorando… mi familia también lo pasó mal” y que se “entrenaba por separado, no me sentía ni jugador”, el delantero de 20 años reiteró su discurso combativo para hacerle saber tanto a Diego Simeone como a Enrique Cerezo que se equivocaron al dejarlo salir en el último mercado de pases.

“Ellos son los que deciden. Si no me querían es porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel. Tampoco es plan de hablar de ello. Ellos saben lo que hicieron y yo estoy tranquilo. No voy a mentir nunca, no habló conmigo ni el Cholo ni nadie de la directiva”, expresó el ahora futbolista de Porto, que viene teniendo un semestre de ensueño, en diálogo con Cope.

Más allá de su dolor por no tener chances en Atlético de Madrid, el presente que tiene tanto en Portugal como en las juveniles de la selección española, provocan que la prensa de dicho país comience a solicitarlo para el combinado que es dirigido por Luis de la Fuente: “‘La Rojita’ se le queda pequeña, porque Omorodion ya se postula como un delantero que puede liderar a ‘La Roja’ durante muchos años”, publicó el diario Marca, que también lo llamó “Omoro-dios“. Pero no fueron los únicos que lo halagaron: “¡Huracán Samu!”, fue el título que eligió AS para la crónica de la goleada ante Malta, donde destacaron que el tercer gol del nacido en Melilla: “Condujo la pelota hasta el área, sentó a un rival que intentó chocarle y definió con su pierna derecha. Un gol que hubiera firmado sin problemas el mismísimo Ronaldo“. ¿Qué dirá Simeone?

Samu Omorodion la viene rompiendo desde que se marchó hacia Porto.

La actualidad de Samu Omorodion

Desde su llegada a Porto, el rendimiento de Samu Omorodion creció notablemente: en los 7 partidos que afrontó, anotó la misma cantidad de goles. Además, entre las juveniles y la absoluta de España, lleva 8 tantos en 20 encuentros.

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto pagó Porto por Samu Omorodion?

Después de consagrarse campeón olímpico con la Selección de España, desde Porto abonaron 15 millones de euros por la ficha de Samu Omorodion, quien en la temporada 2023-2024 estuvo a préstamo en Deportivo Alavés.

ver también Se fue por culpa de Julián Álvarez y arremetió contra Atlético de Madrid: "No me sentía ni jugador"

La última temporada de Samu Omorodion

Dentro de los 35 partidos que afrontó Samu Omorodion con la camiseta de Deportivo Alavés, convirtió ocho goles y aportó una asistencia. Regresó hacia Atlético de Madrid, donde nunca tuvo lugar y luego se marchó al fútbol portugués.