Simeone respondió a las críticas por perder a una joya del Atlético de Madrid con la llegada de Julián Álvarez: "Quedó claro que no quería estar"

Los siete goles en siete partidos que Samu Omorodion lleva anotados con la camiseta del Porto lo han vuelto el delantero sensación del inicio de la temporada en Portugal y a la vez le ha valido críticas a Diego Simeone, por no haberle hecho nunca un lugar en el Atlético de Madrid, que renovó su ofensiva con los arribos de Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

El delantero español, hijo de padres nigerianos, fichó con el club Colchonero a mediados del año pasado, previo pago de su cláusula de rescisión al Granada. Sin embargo, El Cholo hizo saber que no estaría en sus planes y salió cedido al Deportivo Alavés, donde anotó ocho goles la pasada temporada.

Sus buenos rendimientos lo llevaron a disputar los Juegos Olímpicos de París con la Selección de España, donde terminó colgándose la medalla dorada. Pero el mismo día de su regreso a Madrid desde la capital francesa terminó siendo vendido al Porto.

Aprovechando su presente estelar, Samu expresó en diferentes entrevistas que en el Atlético le faltaron oportunidades y Diego Simeone quedó expuesto por esa decisión. Pero consultado al respecto, el entrenador contraatacó diciendo que fue el delantero quien no supo esperar su momento.

Samu es el delantero sensación en Europa, con 7 goles en 7 partidos jugados con Porto.

“Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo, pero él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje que, evidentemente, quedó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid“, respondió en la conferencia de prensa previa al duelo ante Leganés de este domingo.

La opinión de Simeone sobre la clausura de una tribuna en el estadio

Para el duelo de este domingo ante Leganés, estará clausurada la parte baja de del fondo en el que se ubica la facción más radical de los hinchas del Atlético de Madrid, a causa de la sanción por los incidentes que estos mismos provocaron en el Derbi ante Real Madrid.

Consultado sobre la influencia de ese castigo en el encuentro, Simeone señaló: “Como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Es una gente que siempre está cantando, pero no tengo dudas de que, aunque van a faltar 5.000, tenemos 55.000 para compensar esa gente que mañana no va a estar”.

Y agregó: “Si han decidido reducir la sanción será porque se hizo de la mejor forma posible, pero nosotros nos centramos en lo que nos toca, en el partido ante un rival que ha competido muy bien hasta ahora”.

