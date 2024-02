El mercado de pases de enero terminó sin demasiados movimientos de peso en la Premier League, a pesar de que varias transferencias se daban prácticamente por hechas. Una de ellas era la salida de Miguel Almirón, que iba a dejar el Newcastle para irse al fútbol árabe, algo que finalmente no sucedió y fue por decisión del propio paraguayo.

Así lo reveló el portal iNews, uno de los medios más respetados del Reino Unido, donde el periodista Mark Douglas asegura que el traspaso de Almirón a Arabia Saudita se frustró por culpa del propio jugador. “Hubo un interés del club árabe Al-Shabab, pero el problema fue que Almirón no estaba convencido de la transferencia y no quería el alboroto de un movimiento como este a mitad de la temporada”, afirmó el periodista.

Además, el entrenador Eddie Howe le dio el respaldo necesario para que el extremo de 29 años se quede en Newcastle Upon Tyne: “Eddie Howe le aseguró que sigue siendo parte central de sus planes por el resto de la temporada, eso sentenció todo antes del final del mercado”, reconoce el medio.

De esta forma, la oferta de 30 millones de libras del club árabe terminó siendo rechazada y Almirón demostró rápidamente que fue lo correcto. El paraguayo entró desde el banco este miércoles y generó la jugada que terminó en el tercer tanto de las Urracas, que vencieron por 3 a 1 al Aston Villa.

Eddie Howe destacó a Miguel Almirón tras el partido

Con la seguridad de que mantendrá al paraguayo en el plantel hasta final de temporada, Eddie Howe se mostró contento y dispuesto a hablar del traspaso que no llegó a darse: “Confío en que se quedará ahora, y estoy encantado porque es un jugador muy importante”, destacó.

“Es una persona y un profesional increíble. Ha habido mucha especulación por parte de los medios, pero no lo ha afectado en absoluto”, reconoció Howe tras el partido.

También reconoció que todavía no se ha recuperado al 100% de la enfermedad que sufrió hace unos días, pero que de igual forma no quiso perderse el partido frente a los villanos. “No se sentía en su mejor forma físicamente, pero se puso a disposición para el equipo y en el campo rindió de gran forma”, ponderó el entrenador.

Almirón seguirá en el ojo de Arabia en el próximo mercado

El Newcastle se encuentra bajo el mando del Fondo de Inversión Árabe, que comanda todo lo que sucede en la Saudi Pro League y que también financia a cuatro equipos de la liga.

Si bien Al-Shabab no es uno de ellos, no tendrían problema en hacer negocios a final de temporada, y en aceptar los 30 millones que no llegaron a materializarse en este mes de enero. Sin embargo, puede que no sea el único club árabe interesado en él.

Los reportes indican que Al-Ahli, equipo al cual Newcastle vendió a Allan Saint-Maximin, una de sus figuras, en julio pasado, también buscaría sumar a Miguel Almirón en el mercado de mitad de año.

Lo cierto es que Newcastle estará en jaque con el Fair Play Financiero de cara a la próxima temporada y necesitará vender jugadores para ajustar el balance fiscal, por lo que la salida de Almirón será una posibilidad aún más concreta en julio.