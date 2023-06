Sin duda alguna, el rendimiento de Paulo Dybala con la camiseta de AS Roma fue superlativo. Después de consagrarse campeón en Qatar con la Selección Argentina, el delantero cordobés pudo revertir lo que había mostrado con Juventus y se ganó la mirada de varios equipos.

A lo largo de los últimos meses, fueron varios los interesados en poder llevarse a la Joya, que tiene contrato en la Loba hasta mediados de 2025: Real Madrid, Manchester United e Inter de Milán sondearon a su representación para solicitar las condiciones que impondrían desde el elenco capitalino para negociarlo.

Hasta el momento, no hubo oferta alguna, según confirmó el agente Jorge Antún, pero añadió que “no ha hablado con nadie y no he recibido llamadas ni ofertas de clubes de Arabia Saudita” . A pesar de que no se conoció el nombre del equipo de Medio Oriente, también se habrían interesado por Dybala. Eso sí, no negó que escuchará a posibles pretendientes.

“Yo me encargo de escuchar a los clubes interesados en Dybala, el jugador está de vacaciones”, destacó Antún en diálogo con 365 Score. De hecho, la cláusula de rescisión que posee, invita a que los clubes se lo peleen: 12 millones de euros para quienes no pertenezcan a la Serie A y 20 millones para los conjuntos italianos.

Como si fuese poco, fue el propio Paulo Dybala quien se refirió a una posible salida del elenco dirigido por José Mourinho: “Tengo dos años más de contrato acá con Roma”, enfatizó luego del último partido de la temporada. Por ahora, la Joya se mantiene en la capital italiana.