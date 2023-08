Luego de atravesar su primer semestre en el fútbol ingles, donde terminó perdiendo la categoría con Southampton, el nivel que desplegó Carlos Alcaraz llamó la atención de varios equipos del Viejo Continente.

El mediocampista interno surgido de las inferiores de Racing logró disputar un total de 21 partidos con la camiseta de los Saints, donde convirtió 4 goles y alcanzó los 1259 minutos de juego en campo. Y uno de sus tantos más emblemáticos fue a Arsenal, que en abril pasado peleaba mano a mano con Manchester City por la Premier League.

Hace tan solo algunos meses, a Alcaraz comenzaron a sondearlo desde AC Milán, Brighton and Hove Albion y Benfica. Sin embargo, ninguno de ellos avanzó. Con el correr del tiempo, y después de ganar la Serie A de Italia, apareció Napoli. Pero tampoco realizó una oferta formal para llevárselo.

Así como el interés de Napoli continúa vigente, en las últimas horas aparecieron sondeos por parte de Liverpool FC y Arsenal, que le hicieron saber del interés a su representante , pero no para llevárselo ahora, sino en diciembre. Y a raíz de esta situación, fue Russell Martin quien se refirió a la chance de que se marche.

“Es uno de los pocos de los que no he oído ningún ruido. No estoy en las redes sociales, así que no lo sé, pero no he tenido una conversación al respecto con Jason Wilcox (director deportivo) y el grupo propietario. No hemos hablado de eso ni una sola vez”, manifestó el actual entrenador de Southampton al respecto de la continuidad del nacido en la ciudad de La Plata que, por el momento, continuará en el sur de Inglaterra.

¿Cuánto cuesta el pase de Carlos Alcaraz?

Según refleja el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, la cotización de Carlos Alcaraz es de 15 millones de euros.

¿Racing posee un porcentaje después de haber vendido a Carlos Alcaraz?

Cuando los dirigentes de Racing concretaron la venta de Carlos Alcaraz a Southampton, acordaron preservar un 15% de plusvalía ante una futura venta.