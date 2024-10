Con 30 años, Rodrigo De Paul atraviesa su cuarta temporada con la camiseta de Atlético de Madrid. Lleva casi 150 partidos en el Colchonero, pero llamativamente aún no pudo levantar ningún trofeo en el club que supo tener éxito bajo las órdenes del Cholo Simeone en la última década.

En los últimos partidos, los hinchas del Atleti publicaron críticas contra el Motorcito en redes sociales por las decisiones que toma dentro del campo. En charla con ESPN, Simeone se refirió a la actual relación entre De Paul y los aficionados.

“En la gente todavía no entró porque lo que le ha dado a la Selección Argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético Madrid. En la Selección ganó dos Copa América y un Mundial. Acá desde que llegó no le ha tocado ganar. La gente identifica en ese lugar a los que ganan“, comenzó el DT.

Y luego valoró su labor: “Él es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que tiene nos ayuda a tener una visión de juego diferencial al resto. Evidentemente dentro de la gente hay una exigencia a un campeón del mundo. Él mismo se la puso“.

“Es un chico extraordinario. Es un placer poder hablar con él. Tiene la esencia nuestra de Argentina. Te hace sentir bien en la charla, no solo en el fútbol sino en la vida. Yo le digo que desde que llegó al Atlético Madrid no nos ha podido dar lo que dio en la Selección Argentina”, cerró.

De Paul se sumó a la Selección Argentina para las Eliminatorias

El surgido de Racing ya está entre los dirigidos por Lionel Scaloni para afrontar una nueva doble fecha de las Eliminatorias. El plantel se reunió en Miami y partirá este miércoles rumbo a Venezuela para afrontar el jueves desde las 18, hora argentina, el primero de los dos compromisos.

Más adelante, el martes 15, los campeones del mundo y bicampeones de América recibirán a Bolivia en el Más Monumental. Cabe recordar que la Scaloneta lidera el clasificatorio y cada victoria en esta instancia lo acerca al Mundial 2026.