Ganó 10 títulos con Real Madrid, afirmó que Argentina ganó el Mundial por Dibu Martínez y confesó preferir a Boca por sobre River

La cantera de Real Madrid es una de las mejores del mundo y allí se formó Kiko Casilla. El arquero dio sus primeros pasos en el Castilla antes de marcharse a Espanyol, tuvo breves pasos por Cádiz y Cartagena antes de regresar al conjunto catalán. Luego de cuanto muy buenas temporadas allí logró ser considerado y volvió al Madrid para tener rodaje en Primera. Fueron 43 partidos en tres temporadas en las que ganó diez títulos.

El tramo final de su carrera fue en Leeds y Elche antes de retirarse en la temporada 2021/22. En esta oportunidad, Kiko Casilla dialogó con exclusiva con el periodista Rodrigo Rea y repasó todos los temas: la elección de Boca antes de River, el presente de Franco Mastantuono y la importancia de Dibu Martínez para que Argentina gane el Mundial 2022.

Casilla eligió entre Boca y River

Rodrigo Rea le consultó a Kiko Casilla si prefería a Boca o a River y la respuesta fue contundente: “A mi me gustaba mucho Boca Juniors por Óscar Córdoba, era la época de Palermo y la intercontinental contra el Real Madrid y lo veía mucho a Óscar Córdoba, me llamaba mucho la atención. En esa época era adelantado a su época, era bastante completo y por eso me tiraba más Boca que River”.

“Me hubiese gustado jugar en la Liga Argentina, vivir el ambiente. Con Pastore hablaba cuando íbamos a alguna cancha en España yo le decía vaya que ambientazo y el me decía esto no es nada comparado con Argentina. Me hubiese gustado vivirlo de dentro”, agregó Casilla.

Kiko Casilla en Real Madrid. (Foto: Getty).

Análisis del presente de Mastantuono

Desde que Franco Mastantuono llegó a Real Madrid no pudo demostrar su condiciones y Casilla se refirió al respecto: “Es muy difícil aun evaluarlo, lleva poco tiempo. Lo veo adaptándose como mucho de los jugadores, son jugadores que necesitan tener minutos para sentirse bien, es un jugador de mucha calidad, le gusta tener el balón y esa responsabilidad dentro del campo de juego pero al final creo que hasta el año que viene no se va a ver al verdadero Franco“.

Además, agregó: “Más que nada porque el Madrid te exige mucho, el entrenador ahora tiene un abanico de jugadores entonces no te dan los minutos suficientes para jugar y todo eso hace que aun le falte tiempo de adaptación aunque sea un grandísimo jugador”.

Franco Mastantuono. (Foto: Getty).

Elogios a Dibu Martínez

Casilla no se guardó palabras de elogios para Emiliano Martínez: “Tiene su personalidad pero ha hecho cosas increíbles en la selección, con todo respeto a Messi, Argentina fue campeón del mundo gracias al Dibu. Luego lo de su show podríamos decir, es como su ritual para distraer al jugador, sobre todo en los penales, pero ya no es solo en penales, el se crece en momentos complicados, aparte es un muy buen tipo”.

“A algunos no les gusta lo que hace, pero mientras no le falte el respeto a nadie, que nunca lo ha hecho, me parece bien. Todo argentino lo ama y después del Mundial que hizo y las Copa América hizo un gran trabajo”, completó Casilla.

