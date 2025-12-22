Es tendencia:
La confirmación del Ranking FIFA para la Finalissima entre Argentina y España

La clasificación de selecciones termina el 2025 con España en lo más alto.

Por Germán Carrara

FIFA confirmó que España y Argentina llegarán como los primeros del ranking de selecciones a la Finalissima de marzo del 2026.
La FIFA publicó la última actualización del 2025 del ranking de selecciones, la cual confirmó que la Finalissima -que ya fue confirmada tanto por la UEFA como por la Conmebol- que se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, contará con el primer y segundo clasificado de la tabla mundial. Lisa y llanamente, con España y Argentina, en ese orden.

La Roja mantuvo su lugar en la cima gracias a la victoria 4 a 0 sobre Georgia y al empate 2 a 2 con Turquía, en las últimas dos fechas de las Eliminatorias europeas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De hecho, por estos resultados, también selló su disponibilidad para el cruce con la Albiceleste en Medio Oriente, puesto que no estará afectado al repechaje que la UEFA fijó para el tercer mes del año que viene.

Por su lado, a la Scaloneta, que en noviembre solo disputó un encuentro frente a Angola en Luanda, le fue suficiente el 2 a 0 ante el elenco africano para no correrse de su ubicación como escolta del Ranking FIFA, a pesar de que Francia, que sigue tercero, venció 4 a 0 a Ucrania y 3 a 1 a Azerbaiyán.

Más atrás asoman Inglaterra y Brasil. Los de Thomas Tuchel, que fueron los primeros europeos en emitir su pasaje para Norteamérica, culminaron su participación en el certamen clasificatorio con un 2 a 0 sobre Serbia y un idéntico tanteador contra Albania. Mientras que los de Carlo Ancelotti derrotaron 2 a 0 a Senegal e igualaron 1 a 1 con Túnez.

Así cierra el 2025 el Ranking FIFA.

Cierran el Top Ten del Ranking FIFA: Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Croacia. Cabe mencionar que habrá actualización en enero (por la Copa Africana de Naciones) y que antes de la Copa del Mundo también se computarán los puntos de las fechas de marzo y junio, con lo cual los combinados pueden llegar en diferentes posiciones a las vigentes al campeonato que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio próximos.

Marruecos sigue escalando en el Ranking FIFA

La sorpresiva reacción de la Selección de Francia al 3er aniversario de la Final de Qatar 2022

Marruecos se sigue afianzando como el seleccionado más fuerte de África. Tras quedarse con la Copa Árabe (superó en la Final a Jordania) ascendió al decimoprimer puesto, por lo que tiene altas chances de meterse en el Top Ten del Ranking FIFA si hace un buen papel en la Copa Africana de Naciones en la que, por cierto, actúa como anfitrión.

En síntesis

España y Argentina jugarán la Finalissima el 27 de marzo en el Estadio Lusail.

La selección de España termina el año 2025 liderando el Ranking FIFA mundial.

El equipo de Lionel Scaloni aseguró el segundo puesto tras vencer 2-0 a Angola.

Germán Carrara

german garcía grova

toti pasman

