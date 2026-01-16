Las Divisiones Inferiores de River son de las más destacas del mundo. A lo largo de la historia, de ese semillero surgieron enormes jugadores que terminaron triunfando en Europa y la Selección Argentina. Augusto Fernández fue uno de esos. El volante se formó en Núñez y allí dio sus primeros pasos en Primera División en la temporada 2005/06.

El mediocampista por derecha permaneció en River hasta 2009 cuando se marchó a Saint Etienne, para un año más tarde regresar a Argentina a jugar para Vélez. Apenas dos años después se marchó a España y allí hizo gran parte de su carrera, primero en Celta de Vigo, luego en Atlético de Madrid y finalmente en Cádiz. En total fueron 7 años los que Augusto Fernández jugó en el fútbol español.

Augusto recordó su primera impresión de Luis Enrique

Augusto Fernández llegó a Celta a mediados de 2012 y en su primera temporada sufrió por no descender, objetivo que finalmente los gallegos consiguieron. Un año más tarde llegó Luis Enrique como entrenador, pero no fue sencilla su adaptación al grupo. El ex volante de River y Vélez así lo recordó en diálogo con Miki Muñoz y Mario Sanjurjo: “Me tuve que reinventar con la llegada de Luis Enrique. En vez de extremo, me empieza a meter de interior”.

Además, agregó: “Empezamos mal, me acuerdo que a nivel metódico, entendimiento del juego puro y duro, de saber qué hacer, cómo y para qué, empecé a interpretar mucho mejor con Luis Enrique. Fue muy duro. Para un equipo que viene de salvarse es complicado. Nos va muy mal al principio y veía que no lo entendíamos, que era todo forzado”.

Augusto Fernández jugó en Celta entre 2012 y 2015. (Foto: Getty).

“Fui y le dije a Luis Enrique ´míster, no entendemos´. Agarraste un equipo que se salvó del descenso y no entendemos. Siento que pensamos lo que tenemos que hacer dentro del campo y estamos otra vez en descenso. Agarro la pelota y estoy pensando que movimiento hace el otro y a partir de ahí que hacer yo”, agregó Augusto.

También dijo: “Luis Enrique me dijo que el peso era de él. Seguramente ni se acordará. Me dijo que mantuviera la cabeza, que mantuviera el vestuario enfocado y que iba a llegar un punto que lo íbamos a naturalizar. A partir de que así fuera íbamos a dejar de pensarlo y mejorar mucho como equipo. Me convenció y se dio”.

Luis Enrique entrenó a Celta en la temporada 2013/14. (Foto: Getty).

Todo terminó bien

Finalmente, Luis Enrique estuvo una temporada y todo terminó bien en Celta. Así lo recuerda Fernández: “Eso que ganas uno, sale bien, empiezas a creer en una idea… terminamos a uno o dos puntos de Europa League. Nos fue muy bien , con identidad y un juego muy lindo. Sometiendo a rivales”.

“Era un juego de posesión agresivo, que tenía un fin. Empiezas a entender la superioridad numérica, él quería hacerlo desde el portero… Al principio digo ´qué hace este loco que el portero tiene la pelota como si fuera uno más´… Es la demostración de que muchas veces no es la idea en sí, está en cómo te lo hace creer el técnico. Si te lo hace creer vas a ir a muerte con esa idea. Por eso es bueno el dialogo, en como expreso lo que yo quiero. Hacerlo sin imponer, que sea sentido. Sino el jugador lo detecta y no se lo cree. Terminamos en una buena temporada“, completó Augusto Fernández.

