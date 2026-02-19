Thibaut Courtois y Novak Djokovic comparten la propiedad de un club de Francia que sueña con el ascenso a la Ligue 1

Thibaut Courtois, arquero de Real Madrid y la Selección de Bélgica, se decidió a invertir en las acciones de Le Mans FC, club que milita en la segunda categoría del fútbol francés y que viene dando lugar a una importante reestructuración desde que el fondo de inversión brasileño Outfield se convirtió en accionista mayoritario.

El belga de 36 años se unió a través de su propia empresa de inversiones NxtPlay a un proyecto que ya tenía como accionista a otro deportista de talla mundial como Novak Djokovic, tenista serbio de 38 años que es el máximo ganador histórico de torneos de Grand Slam.

La inyección de capitales que recibió el Le Mans el año pasado lo llevó de la decimoquinta posición de la Tercera División de Francia a lograr el ascenso a la Ligue 2. Actualmente, se encuentra en la quinta posición del certamen con 39 puntos, a solo 3 del líder Troyes y con serias aspiraciones de conseguir el ascenso a la Ligue 1.

Con la nueva administración a la que Courtois se incorporó como accionista minoritario se está dando forma a un “club ambicioso y sostenible” que además del ascenso a la máxima categoría del fútbol francés se planteó como objetivo la construcción de un centro de entrenamiento que es considerado uno de los pilares del proyecto.

“A medio plazo, el objetivo es convertir al Le Mans FC en un referente nacional en el desarrollo de jóvenes talentos”, expresó un comunicado de prensa difundido por el club que prevé poder inaugurar su nuevo predio en julio de este mismo año.

Breve historia de Le Mans FC

Le Mans FC fue fundado en 1985 bajo el nombre Mans Union Club 72 que mantuvo hasta 2010. En la temporada 2003/2004 hizo su estreno en la Ligue 1, competencia en la que participó seis temporadas. Los problemas llegaron cuando la Federación Francesa de Fútbol excluyó al Le Mans de todas sus competiciones debido a la gran cantidad de deudas financieras generadas por despilfarro de dinero. En octubre de 2013 se anunció la desaparición del equipo, tras descender en la temporada 2012-13 a la tercera división francesa. Luego fue refundado bajo su nombre actual.

El fondo de inversión brasileño Outfield llegó al club el año pasado y fue clave para convencer a Novak Djokovic, así como también ahora a Thibaut Courtois, de apostar por una ambiciosa reconstrucción que de momento viene desarrollándose según los objetivos trazados.

