Taylor Fritz eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal

El tenis estadounidense no sobresale hace tiempo. Atrás quedaron las épocas de Connors y McEnroe, Agassi y Sampras o mismo la de Andy Roddick. Hoy en día, las ilusiones de los norteamericanos pasan por Ben Shelton y Taylor Fritz, quien en 2024 llegó a jugar la final del US Open, aunque no pudo con Jannik Sinner.

Taylor Fritz, actual número 7 del mundo, se prestó a un ping pong con TNT Sports y allí le consultaron sobre diversos temas vinculados a su carrera. También le hicieron la clásica pregunta: quién es el mejor jugador de todos los tiempos y allí el estadounidense no dudó.

Las respuestas de Fritz

El mejor jugador al que enfrentaste: Djokovic

Djokovic Mejor compañero de dobles: Tommy Paul

Tommy Paul Mejor título que ganaste: Indian Wells

Indian Wells Torneo favorito en el calendario: Indian Wells

Indian Wells Una celebridad para jugar dobles: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo La mejor tenista de la historia: Serena Williams

Serena Williams El mejor tenista de la historia: Djokovic

Novak Djokovic. (Foto: Getty).

Fritz vs. el Big 3

Si bien es de una generación posterior al Big 3, Taylor Fritz tuvo la posibilidad de medirse ante Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal en reiteradas oportunidades. Frente a Su Majestad, el historia quedó 2 a 0 a favor del suizo, con el español terminó igualado 2 a 2, mientras que ante el serbio la distancia es imponente: once partidos jugados y once victorias para Nole.

Los objetivos de Fritz en 2026

Fritz es uno de los tenistas habituales dentro del top 10, aunque no es de los que suelen dar batalla realmente. Su nivel está lejos del de Alcaraz y Sinner, pero no tanto -según la superficie- del escalón que viene detrás, como pueden ser Zverev, Musetti o De Miñaur.

Taylor Fritz. (Foto: Getty).

El estadounidense debe lograr ser más competitivo en polvo de ladrillo, especialmente para sumar puntos importantes en la gira europea de esta superficie, la cual cuenta con tres Masters 1000 -Montecarlo, Madrid y Roma- además de Roland Garros. En este 2026 también debería ratificar su ranking con un título de relevancia y los cañones los debe apuntar a Wimbledon o el US Open.

