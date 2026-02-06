“Djokovic no es mejor jugador de tenis que Sinner”

El Australian Open 2026 dejó en claro que Novak Djokovic sigue vigente a sus casi 39 años. También que Carlos Alcaraz atraviesa un enorme momento, mientras que Jannik Sinner sigue siendo dominante, pero debe ajustar algunos aspectos de su juego. Así y todo, son los tres tenistas más importantes de esta era y los demás están bastante lejos.

El siempre polémico Patrick Mouratoglou, entrenador y propietario de una prestigiosa academia de tenis, lanzó una polémica afirmación: “Los que piensan que porque Djokovic derrotase a Sinner en las semis de Australia, el Big 3 juega mejor al tenis que Alcaraz y Sinner… esta es una visión muy corta“.

Además, agregó: “Me voy a explicar: en primer lugar, utilizas un partido y sacas una regla: hay que recordar que Sinner había ganado los cinco partidos previos entre ambos. Un partido no me hará cambiar mi opinión sobre lo que he visto en los últimos dos años. Jannik se mueve más rápido, golpea más fuerte, anticipa mejor la bola y saca mejor que Novak“.

“Sin embargo, Novak es el competidor, a nivel mental, más fuerte de la historia del tenis. Eso marcó la diferencia. Sinner ganó doce puntos más que Novak, pero perdió porque Novak ganó los importantes, los que más cuentan. Novak no es mejor tenista que Jannik, pero sí el mayor competidor de la historia y mejor que Sinner en ese partido”, completó el francés.

La victoria de Nole ante Sinner en Australia

El duelo al que se refiere Patrick Mouratoglou es al que protagonizaron Novak Djokovic y Jannik Sinner por las semifinales del Australian Open. En dicho duelo, Nole jugó un tenis impresionante, mientras que el italiano no tuvo su mejor día. El serbio se impuso por 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 y 6/4 y se metió en la gran final, la cual luego perdió con Carlos Alcaraz.

Djokovic saluda a Sinner tras superarlo en el AO. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

ver también Las 3 razones por las que Alcaraz puede ser más grande que Djokovic, Federer y Nadal

Nadal le respondió a Mouratoglou

Si hubo un jugador que estuvo alejado de las polémicas fue Rafael Nadal Parera, un caballero dentro y fuera de la cancha. En esta oportunidad, el español no toleró las palabras de Mouratoglou y, mediante el uso de emojis, le respondió al francés, dejando en claro que no estaba para nada de acuerdo con su afirmación que indica que Alcaraz y Sinner son mejores que el Big 3.

DATOS CLAVE

Novak Djokovic venció a Jannik Sinner por 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 y 6/4 en semifinales.

venció a por 3/6, 6/3, 4/6, 6/4 y 6/4 en semifinales. Carlos Alcaraz derrotó al tenista serbio en la final del Australian Open 2026 .

derrotó al tenista serbio en la final del . Rafael Nadal expresó su desacuerdo con Patrick Mouratoglou tras las críticas del entrenador al Big 3.

Publicidad