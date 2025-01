En la historia grande del tenis, Novak Djokovic tiene guardado un lugar de privilegio. Es el máximo ganador de títulos de Grand Slam, fue quien más tiempo estuvo como número 1 del mundo en el ranking de la ATP y, junto a Roger Federer y Rafael Nadal conformaron lo que se conoció como el Big 3, en lo que fue probablemente la rivalidad entre tres tenistas más importantes de todos los tiempos. A lo largo de su carrera, Nole tuvo algunas polémicas, pero sin dudas la más destacada de todas fue entre 2020, 2021 y 2022 en lo que fue su posicionamiento público contra las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19.

El mundo vio alteradas sus actividades habituales y el tenis no fue la excepción. Djokovic levantó la bandera de los antivacunas y fue una de las caras de todos aquellos que consideraban que no era necesarias e inclusive peligrosas. Si bien su pensamiento personal no debería afectarle a nadie ya que cada uno es libre de expresar lo que siente, la realidad es que el serbio cometió la imprudencia de viajar a Australia para jugar el primer Grand Slam de 2022.

Fue imprudente de su parte ya que Australia exigía para el ingreso a su país que los que llegaban estén vacunados, algo que claramente no había hecho Novak Djokovic. Al arribar al país, el serbio fue demorado por las autoridades y lo llevaron a un hotel en Melbourne para resolver su situación. Como no estaba vacunado no podía ingresar al país y no importaba que sea una estrella del deporte, por lo que la decisión fue la de deportarlo a Serbia.

¿Envenenado?

Novak Djokovic dialogó con GQ en la antesala de lo que será su presentación en el Abierto de Australia 2025 y dejó una declaración que sorprendió al decir que fue envenenado en el hotel de Melbourne donde estuvo previo a su deportación: “Tuve problemas de salud. Y me di cuenta de que en este hotel de Melbourne me dieron comida que me envenenó”.

Además, agregó: “Hice algunos descubrimientos cuando regresé a Serbia. Nunca se lo dije a nadie públicamente, pero descubrí que tenía un nivel muy alto de metal pesado. Metal pesado. Yo tenía plomo, muy alto nivel de plomo y mercurio”.

Novak Djokovic. (Foto: Getty).

Nole va por su Grand Slam número 25

Actualmente, Novak Djokovic ocupa el puesto número 7 del ranking de la ATP, pero eso no importa ya que llega a Melbourne -a sus 37 años- como uno de los máximos candidatos a quedarse con el título. Cabe recordar que Nole conquistó el Abierto de Australia en diez oportunidades y que, de ganar la edición de 2025, alcanzará la suma de 25 títulos de Grand Slam, haciendo muy difícil que alguien pueda batir ese récord de cara al futuro.

