Tiene solo 16 años, jugó para dos selecciones diferentes en 2025 y reforzará al Aston Villa de Dibu Martínez

El Aston Villa de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía no solo disfruta de una gran actualidad que lo tiene como escolta de Arsenal en la Premier League y líder en la clasificación general de la Europa League, sino que además continúa apostando fuerte al futuro con la detección de jóvenes talentos para terminar de pulir en Bodymoor Heath, su campo de entrenamientos en Warwickshire.

En ese sentido, el periodista Fabrizio Romano confirmó para este mercado de invierno en Europa el fichaje de Brian Madjo, delantero de tan solo 16 años que ya disputó un puñado de partidos como profesional en Metz y que llegará a cambio de 12 millones de euros.

El futbolista categoría 2009, nacido en Inglaterra y formado en el Marisca Mersch de Luxemburgo antes de dar el salto a Francia en 2023, firmará con Los Villanos un contrato por las próximas cinco temporadas sin que se haya avanzado en qué categoría del club comenzará desarrollándose.

Un detalle curioso relacionado a la carrera de Brian Madjo es que en 2025 representó tanto a la Selección de Luxemburgo a nivel de mayores, con participación en tres partidos, como a la Selección de Inglaterra Sub 17 con la que en noviembre disputó los clasificatorios al Campeonato Europeo de la categoría.

Madjo fue llamado a la Selección Sub 17 de Inglaterra tras jugar para la Selección mayor de Luxemburgo.

En Metz había firmado su primer contrato profesional en julio y debutado como profesional en agosto, por la primera fecha de la Ligue 1, en un partido que terminó con derrota ante Racing de Estrasburgo. Luego llegó a participar de otros cuatro partidos, el último de ellos en diciembre ante Auxerre, entre los que contabilizó un total de 157 minutos en cancha.

Por su fichaje, Aston Villa pagó el triple de lo que indicaba su valor de mercado de 4 millones de euros después de la última actualización de Transfermarkt, pues terminó desembolsando 12 para concretar el acuerdo por un futbolista al que sus reclutadores llevaban tiempo siguiendo.

En Luxemburgo lo comparaban con Lukaku

Como ayuda para tener una referencia de las características del joven delantero de 16 años con el que Aston Villa se capitalizó a futuro, el portal luxemburgués Virgule lo había definido tras su convocatoria al seleccionado mayor como “un tipo alto de 1.86 metros de altura, físicamente duro como una roca, atlético y técnicamente interesante” al punto de ser comparado con Romelu Lukaku, delantero belga que en los próximos días podría volver a defender la camiseta del Napoli tras una lesión que lo ha tenido marginado desde agosto.

