La irónica recomendación de Unai Emery al Dibu Martínez: “Necesitamos guantes de boxeo”

Aston Villa se repuso de la goleada sufrida vs. Arsenal con un triunfo ante Nottingham Forest que lo ubica en segundo puesto en la Premier League, al menos hasta que juegue el Manchester City.

Sin embargo, en la previa del partido, Unai Emery hizo alusión a los últimos goles que recibió Dibu Martínez, hizo un chiste un tanto sarcástico y puso el foco en el arbitraje: “Se vuelve cada vez más difícil, hay dos o tres jugadores bloqueando al arquero y le está pasando a todos últimamente“, señaló.

Las declaraciones de Unai Emery en conferencia de prensa fueron contundentes; ante la consulta sobre el rendimiento de Dibu Martínez, específicamente en los goles recibidos, afirmó irónicamente: “En el futuro necesitaremos arqueros de 2,20m, y tal vez necesitamos conseguir unos guantes de boxeo.”

El partido de Dibu vs. Arsenal lo puso en el foco de las críticas. (Getty)

“Estamos trabajando con el entrenador de arqueros sobre cómo el fútbol está cambiando, la forma en que los árbitros interpretan esas situaciones”, reconoció ya con mayor seriedad. “Usualmente, Emiliano Martínez demuestra su poder en esas situaciones, pero cuando los rivales empujan o bloquean [a los arqueros] y los árbitros no son claros a la hora de explicar cómo manejarán esos asuntos, estas cosas se ven cada vez más y más en los partidos“, agregó.

“En las pelotas paradas los jugadores tocan a los arqueros, los empujan, y no se cobra falta. Se vuelve cada vez más difícil, hay dos o tres jugadores bloqueando al arquero y le está pasando a todos últimamente”, continuó Emery. Y cerró diciendo: “Nosotros también podemos usar estas tácticas, pero es importante que nos adaptemos a la hora de defender las situaciones y mejorar.”

Dibu Martínez está teniendo problemas con la forma en que molestan a los arqueros en la Premier. (Getty)

Razón no le falta a Unai Emery, y Arsenal, en específico, es uno de los equipos que mejor trabajan la pelota parada y más énfasis ponen en estorbar al arquero y forzar el error de los guardametas, ante la pasividad de los árbitros a la hora de señalar infracciones, incluso cuando son claras y en el área chica. En cualquier caso, ese parece ser el rumbo que está tomando el fútbol, iniciando por la Premier League y es algo que deberán trabajar los equipos para no sufrir tanto.

A pesar de ello, la temporada de Dibu Martínez en Aston Villa está siendo realmente sólida, con 19 goles recibidos en 19 partidos jugados y 5 vallas invictas entre Premier y Europa League. Además, el club de Birmingham está mejor que nunca, como escolta en la liga inglesa y también a nivel europeo.

