Tras ganarle un juicio por 61 millones, Mbappé volvió a intimar judicialmente al PSG

El delantero francés exige el dinero que el club todavía no le paga. En ocho días podría haber un embargo.

Por Germán Celsan

Mbappé exige otros 5,9 millones del PSG
En diciembre pasado, la justicia parisina falló en favor de Kylian Mbappé en su juicio contra el Paris Saint-Germain por un total de 60,9 millones de euros, incluyendo salarios y primas impagados, además de las vacaciones devengadas y los intereses que se generaron con el tiempo. Ahora, el delantero del Real Madrid exige el pago total de ese dinero.

De acuerdo a lo reportado por L’Equipe, el PSG se vio obligado a pagarle a Mbappé luego del fallo de la corte, pero no hizo el pago total. El club abonó los 55 millones de euros correspondientes a salarios y primas. Eso deja otros 5,9 millones que el club todavía no reconoce, y por los que Mbappé envió un agente judicial.

Mbappé y PSG estuvieron en una disputa legal desde mediados del 2024 hasta diciembre del 2025. (Getty)

La situación judicial, iniciada a mediados del 2024 cuando Mbappé dejó el club definitivamente con rumbo al Real Madrid, ya se extendió hasta un punto donde el futbolista se cansó por completo de las demoras. El reporte del medio francés indica que este nuevo pedido de Mbappé viene acompañado de una notificación de embargo, que podría activarse en ocho días, si el PSG no paga los 5,9 millones exigidos para este entonces.

Mbappé reclamaba originalmente 263 millones, los cuales no cobrará

La suma de 263 millones de euros que Kylian Mbappe reclamaba al PSG se debió a una solicitud de reclasificación de sus contratos temporales a contratos indefinidos, algo que fue rechazado por el Tribunal.

Mbappé sigue exigiendo que el PSG le pague lo restante, aunque no es todo lo que había pedido. (Getty)

Del otro lado, había un reclamo por 440 millones de euros que hizo PSG, también desestimado. La denuncia del club incluía daños a su imagen, pérdida de la oportunidad de traspasar al jugador y mala fe en la ejecución de un acuerdo de agosto de 2023 que pretendía extender su contrato.

En síntesis

  • Kylian Mbappé exige al PSG el pago de 5,9 millones de euros restantes tras la sentencia.
  • El PSG ya abonó 55 millones de euros en concepto de salarios y primas impagadas.
  • Un embargo judicial contra el club podría activarse en ocho días si persiste la deuda.
germán celsan
Germán Celsan

