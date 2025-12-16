Kylian Mbappé consiguió este martes una importante victoria en la Justicia de Francia ante PSG, su exequipo que deberá pagarle 61 millones de euros en concepto de salarios y premios impagos. La decisión del Conseil prud’hommes de París favoreció al ahora jugador del Real Madrid en una disputa que se había iniciado prácticamente desde su arribo al equipo Merengue.

El pasado 16 de noviembre, de hecho, los abogados de ambas partes habían acudido a una audiencia cargada de tensión en la que el futbolista reclamó 263 millones de euros al club y el PSG hizo lo propio con 440 millones de euros. Sin embargo, por decisión unánime de los cuatro jueces, se falló a favor del jugador y se han desestimado todas las reclamaciones del equipo parisino.

“El club indicó que no quería pagar porque estaba esperando una decisión del juzgado laboral. Dicha decisión ya está en vigor. Además, el tribunal ha ordenado la ejecución provisional, lo que significa que el PSG debe pagar de inmediato. El fútbol no es un territorio sin ley. Espero que el PSG pueda pagar voluntariamente, sin tener que recurrir a un agente judicial; esa sería la solución adecuada”, manifestó Frédérique Cassereau, uno de los abogados del Mbappé, a la salida del juzgado.

“Esta sentencia confirma que los compromisos adquiridos deben cumplirse. Reafirma una verdad simple: incluso en la industria del fútbol profesional, la legislación laboral se aplica a todos. El Sr. Mbappé, por su parte, cumplió escrupulosamente sus obligaciones deportivas y contractuales durante siete años, hasta el último día. Hizo todo lo posible por evitar litigios, incluso retirando una denuncia por acoso para distender la situación. En total, lleva más de 18 meses exigiendo el pago de su salario y bonificaciones”, confirmó su otra abogada, Delphine Verheyden.

El Tribunal de París falló en favor de Kylian Mbappé. (Getty).

Se espera que PSG, que todavía puede apelar la decisión ante un organismo superior, se exprese sobre el fallo en su contra sobre el final del día y a través de un comunicado de prensa en el que también anunciaría los pasos a seguir en la Justicia extraordinaria.

¿Por qué Mbappé no cobrará los 263 millones reclamados?

La suma de 263 millones de euros que Kylian Mbappe reclamaba al Real Madrid se debió a una solicitud de reclasificación de sus contratos temporales a contratos indefinidos, algo que fue rechazado por el Tribunal. Por otra parte, el reclamo de 440 millones de euros que hizo PSG, también desestimado, incluía daños a su imagen, pérdida de la oportunidad de traspasar al jugador y mala fe en la ejecución de un acuerdo de agosto de 2023 que pretendía extender su contrato.

Mbappé terminó yéndose peor que Messi de PSG

Aunque cuando Lionel Messi tomó la decisión de dejar PSG, ya como campeón del mundo después de vencer con Argentina a Francia en la final de Qatar y sin haber podido conquistar el corazón de los hinchas, pareció que iba a ser el mayor de los villanos de aquel equipo repleto de estrellas; finalmente fue Kylian Mbappé, el mimado de aquel entonces, quien terminó generando un verdadero perjuicio al club que ahora deberá pagarle 61 millones de euros tras una larga disputa que inició con su salida rumbo a Real Madrid.

Messi y Mbappé en la gala del Balón de Oro 2023. (Getty).

