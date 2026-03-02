Alarma en Real Madrid: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé y sufre de cara a la Champions League

La preocupación crece en la Casa Blanca. Tras días de incertidumbre, el Real Madrid finalmente emitió un parte médico oficial sobre la situación física de Kylian Mbappé, ausente desde la vuelta ante Benfica por Champions League, y que encendió las alarmas al viajar a París este lunes para ser evaluado de urgencia por especialistas. Y el diagnóstico impacta de lleno en la cancha.

Tras exhaustivos estudios, desde el Merengue revelaron la incógnita con un parte médico oficial. “Se confirma el esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo“, sostuvo el informe, descartando la opción de pasar por el quirófano, aunque manteniendo la alerta al agregar que el jugador quedará “pendiente de evolución”. Sí, Mbappé no tiene fecha de regreso en un tramo vital de la temporada.

La frustración en un calendario apretado

El diagnóstico recibido permitió ponerle nombre y apellido al calvario que Kiki arrastra desde diciembre. El dolor en la articulación ya lo había marginado de citas importantes en el arranque del 2026, como la semifinal de la Supercopa de España frente al Atlético de Madrid, y lo obligó a jugar al límite en otros encuentros. Incluso, circularon rumores sobre cierta disconformidad con el área médica del club al ver que su recuperación se estancaba.

Lo cierto es que el parate del crack francés llega en el peor momento posible para el equipo de Álvaro Arbeloa. Es que la serie de octavos de final de la Champions League frente al Manchester City se encuentra a la vuelta de la esquina y, en el mejor de los casos, en Madrid prenden velas para tenerlo en el partido de vuelta, el 17 de marzo (la ida será el 11).

Para no generar falsas expectativas, Arbeloa fue tajante en su última conferencia de prensa. “Veremos día a día. Es mejor no dar plazos y que vea sus sensaciones. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra, volverá“, expresó. Como si esto fuera poco, el Merengue también deberá afrontar este tramo decisivo de la temporada con las bajas sensibles de Jude Bellingham y Eder Militao.

