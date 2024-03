Sí, el Chelsea de Mauricio Pochettino ha sido la gran decepción de la Premier League, pero no todo puede atribuírsele al entrenador argentino. Es cierto que Todd Boehly, propietario del club, gastó más de mil millones de euros en fichar una plantilla prometedora y competitiva, y que los Blues apenas deambulan por mitad de tabla en la Premier League, pero las lesiones han tenido mucho que ver.

El Chelsea ha sido uno de los equipos que más ha sufrido con las lesiones en la presente temporada dentro de la máxima competición inglesa y acaban de recibir una noticia desagradable: Romeo Lavia se perderá el resto de la temporada tras una recaída de su última lesión.

El volante belga de apenas 20 años llegó en el pasado mercado de verano proveniente del Southampthon por poco más de 60 millones de euros. Sin embargo, apenas ha jugado 32 minutos esta temporada, ya que pasó más de medio año recuperándose de una lesión y apenas volver a pisar la cancha, fue víctima de otra molestia muscular.

Así lo confirmó el Chelsea, que en un comunicado oficial dejó en claro que Romeo Lavia no volverá a vestir la camiseta de los Blues en la Temporada 2023/24, por lo que Pochettino recién podrá volver a contar con él de cara al próximo curso.

El comunicado del Chelsea sobre Romeo Lavia

El club londinense se encargó de informar de la nueva lesión de Romeo Lavia en sus cuentas oficiales, con el siguiente comunicado:

“El mediocampista Romeo Lavia lamentablemente se perderá lo que resta de la campaña 2023/24 luego de una recaída en su recuperación.

Una reciente revisión médica ha confirmado que Lavia, quien sufrió una importante lesión en su muslo contra Crystal Palace en diciembre, no volverá a jugar esta temporada.”

De esta forma Lavia tan sólo registrará un puñado de minutos en su primer año con el Chelsea, aunque tanto él como todos los Blues esperarán que su fortuna cambie y pueda finalmente formar ese mediocampo tan esperanzador con Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Conor Gallagher.

Las lesiones en el Chelsea de Pochettino

Mauricio Pochettino no ha tenido suerte en esta primera temporada al frente del Chelsea, ya que durante gran parte de la campaña no fue capaz ni siquiera de repetir el once inicial, producto de las lesiones.

Desde el arco, donde Robert Sánchez se lesionó y el joven Đorđe Petrović tomó el puesto, pasando por todos los lugares del campo, el Chelsea registró lesiones en la Temporada 2023/24.

A comienzos de temporada, Wesley Fofana sufrió una rotura de ligamentos cruzados y ya la defensa central tuvo que cambiar. A finales del 2023, Reece James, capitán del equipo, sufrió múltiples lesiones y tuvo que pasar por el quirófano. Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Ben Chilwell, Levi Colwill, Marc Cucurella, Axel Disasi, Malo Gusto, Thiago Silva, todos se han perdido partidos por lesión en algún momento de la temporada. Y sólo hablando de defensores.

Si seguimos detallando situaciones, Christopher Nkunku, llamado a ser la figura del equipo, se lesionó en la pretemporada y se perdió más de medio año de competencia. Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Carney Chukwuemeka, todos ellos se han ausentado por molestias en este curso.

En Chelsea sueñan con dejar atrás esta seguidilla de lesiones, hacer un buen sprint final de temporada y clasificar para alguna competición europea. No obstante, los ojos, esperanzas y objetivos están puestos en lo que el equipo pueda hacer en la próxima campaña.