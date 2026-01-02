Tras la salida de Maresca, Liam Rosenior llegará a Chelsea y en Racing de Estrasburgo ya eligieron a su reemplazante en la MLS

La decisión de Chelsea de dar por finalizado el vínculo con el entrenador Enzo Maresca, sin dudas la bomba que marcó el fin de año en el fútbol mundial, estuvo acompañada de una decisión muy clara sobre cuál debe ser el camino a seguir en la búsqueda de su reemplazante porque todo indica que llegará desde el propio riñón del grupo empresario BlueCo.

El gran trabajo que realizó Liam Rosenior desde que asumió al frente del Racing de Estrasburgo, club francés que ha tenido gran importancia recibiendo a jóvenes talentos del equipo inglés para darles rodaje, visibilidad e incluso aumentar su valor de mercado, ha provocado que sea el elegido para reemplazar a Maresca en una negociación que por ser ambos clubes de la misma propiedad no será más que un trámite.

Con Rosenior próximo a convertirse en el entrenador de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho en Chelsea; en BlueCo queda entonces por resolver quien asumirá al frente del Racing de Valentín Barco y Joaquín Panichelli; algo que también parece estar ya encaminado.

Liam Rosenior da indicaciones a Valentín Barco, uno de sus futbolistas predilectos. (Getty).

El elegido para conducir al equipo francés sería Eric Ramsay, entrenador británico de tan solo 33 años que actualmente dirige al Minnesota United de la MLS y que supo integrar los cuerpos técnicos de Solskjaer y Erik ten Hag en Manchester United. En BlueCo es muy bien valorado por el trabajo que realizó al frente del equipo Sub 23 de Chelsea.

¿Pérdida u oportunidad para Barco y Panichelli?

En lo inmediato, la salida de Liam Rosenior rumbo a Chelsea representaría una pérdida importante para Valentín Barco y Joaquín Panichelli, quienes deberán asimilar rápido los conceptos de un nuevo entrenador, al igual que el resto de la plantilla, con la temporada en pleno curso y el equipo ubicado en la séptima posición de la Ligue 1 y ubicado como el mejor equipo de la Conference League en la clasificación general.

A futuro, sin embargo, podría representar una oportunidad para los dos futbolistas argentinos de dar un nuevo salto en sus carreras deportivas pasando a formar parte de un gigante de la Premier League, para muchos la mejor liga del mundo, debido a los buenos rendimientos que han mostrado bajo la conducción de Rosenior, lo que sin dudas podría hacer que los requiera como incorporaciones para Chelsea.

