No se vio en TV: el polémico gesto de Kylian Mbappé con los jugadores de Barcelona tras la derrota de Real Madrid en la Supercopa de España

En un verdadero partidazo, en el King Abdullah Sports City de Jeddah, con un doblete de Raphinha, más un tanto de Robert Lewandowski, Barcelona venció 3 a 2 a Real Madrid, que empató a través de Vinícius y Gonzalo García, y de esta manera se consagró campeón de la Supercopa de España.

Luego de este encuentro que tuvo momentos calientes y cruces entre los futbolistas, el delantero francés del Merengue, Kylian Mbappé, tuvo un polémico gesto con los jugadores del Blaugrana. El mismo no fue captado por la transmisión de la televisión, sino que se viralizó horas después.

Es que, en la entrega protocolar de medallas, el plantel del Barcelona le hizo un pasillo a los de Real Madrid, pero en el momento posterior, ya con su medalla en la mano, Mbappé no quiso estar presente en el homenaje a sus rivales y quiso sacar a sus compañeros de allí.

Tweet placeholder

En el video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver al francés con la medalla en la mano gritándole a sus compañeros que una vez que reciban el galardón se marchen rumbo al vestuario, ya que estaba molesto por la actitud de los futbolistas del Blaugrana tras la derrota de su equipo.

Rápidamente esto se viralizó en las redes sociales y las opiniones de los usuarios estuvieron divididas. Por un lado están quienes afirman que hizo lo correcto ya que sufrió una falta de respeto por parte de sus rivales, mientras que otros fundamentan que tuvo que quedarse a hacer el pasillo como suele ocurrir en todas las finales.

Cabe destacar que el francés ingresó a falta de poco más de 15 minutos para el cierre del encuentro, ya que llegó con lo justo a causa de un esguince de rodilla. Además, sufrió una dura infracción por parte de Frenkie De Jong, por la que el neerlandés vio la roja directa.

El enojo de Mbappé con sus compañeros

Tweet placeholder

