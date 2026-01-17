Tras ser marginado por Gallardo en River, Federico Gattoni conoció la decisión de Almeyda en su regreso a Sevilla

Aunque dejar San Lorenzo para dar el salto al fútbol europeo representaba una gran oportunidad para Federico Gattoni, desde su llegada al Sevilla español en febrero de 2023 nada sucedió según lo había planeado. La clara prueba de ellos es que, con cesiones en River y Anderlecht de por medio, el defensor apenas ha disputado 21 partidos oficiales en los últimos dos años y medio.

En El Millonario, Marcelo Gallardo apenas lo utilizó en un partido de Copa Argentina la pasada temporada, ante Ciudad de Bolivar en marzo. Y aunque fue parte de la nómina que viajó a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes, ya no volvió a tener la posibilidad de sumar minutos en ninguna de las competencias.

Su regreso a Sevilla de momento no cambia la situación, porque incluso cuando Matías Almeyda cuenta con un plantel muy corto, que no recibió refuerzos de jerarquía y que para colmo viene teniendo que lidiar con varias lesiones, tampoco parece tener Gattoni en sus planes.

El hecho de no haberse podido mostrarse en River tampoco ha servido como vidriera para que el defensor pueda sumar pretendientes deseosos de recibirlo a préstamo y de momento se entrena con el equipo del Nervión buscando cambiar la opinión del DT y quedarse a pelear por un lugar que, en realidad, al Sevilla no le conviene garantizarle, pues en una delicada situación económica le sería mejor liberar su ficha para la llegada de un refuerzo del gusto del cuerpo técnico.

Gattoni trabaja con Almeyda, pero no ha sido convocado para jugar.

Almeyda no convocó a Gattoni para los duelos ante Levante y Celta porque según avanzaron desde el diario ABC de España ya tomó la decisión de que salga cedido rumbo a un nuevo destino. Mientras tanto, aseguró que no lo apartará del equipo y que se lo trataría consideración necesaria por ser, al final de cuentas, un activo del club.

Los números de Gattoni en Sevilla

Desde su arribo en septiembre de 2023, Federico Gattoni solo disputó cuatro partidos oficiales con Sevilla, siendo titular solo en uno de ellos: por Copa del Rey ante Astorga, en segunda ronda, donde marcó un gol. En total solo ha sumado 126 minutos oficiales de juego.

