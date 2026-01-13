Xabi Alonso rompió el silencio tras su despido de Real Madrid: “No ha sido como nos hubiera gustado”

“Mutuo acuerdo”, expresaron desde Real Madrid para hacer oficial la salida de Xabi Alonso tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, pero lo cierto es que al entrenador no le dejaron más opción que dar un paso al costado de un proyecto que, por sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior al encuentro, estaba convencido de poder sacar adelante.

Tras un lunes de mucho ruido en que el DT fue prácticamente el único que se llamó a silencio, este martes decidió expresarse desde sus redes sociales para dejar un escueto mensaje de despedida en que agradeció especialmente el cariño de los hinchas durante su breve estadía como conductor del equipo Merengue.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, expresó Xabi Alonso en sus redes sociales.

Aunque a lo largo de su gestión muchos de esos hinchas fueron críticos, la despedida del DT tuvo como respuesta amplia mayoría de mensajes de aliento, lo que permitió corroborar no solo su status de símbolo del club sino también que en la consideración de muchos de estos existen mayores responsables por el mal momento del equipo.

Sorprendió también la respuesta pública de Jerzy Dudek, ex arquero que fue compañero de Xabi Alonso en Liverpool, eximiéndolo de responsabilidades. “No era culpa tuya, amigo. El equipo tiene una manta corta, especialmente por atrás. Mucha suerte en el futuro”, le escribió.

El exentrenador de Bayer Leverkusen dejó Real Madrid después de dirigirlo en 34 partidos en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas; números idénticos a los registrados por Hansi Flick en sus primeros 34 partidos al frente del Barcelona.

Arbeloa tuvo su primer entrenamiento con el plantel

Este martes tuvo lugar el primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo de Real Madrid en Valdebebas. Se espera que el flamante entrenador de también su primera conferencia de prensa tras heredar el puesto de Xabi Alonso.

