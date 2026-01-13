Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

Xabi Alonso rompió el silencio tras su despido de Real Madrid: “No ha sido como nos hubiera gustado”

Mientras Álvaro Arbeloa realizaba su primer entrenamiento con el equipo, el DT saliente dejó un mensaje de despedida especialmente dedicado a los hinchas.

Por Juan Ignacio Portiglia

Seguí a Bolavip en Google!
El DT dejó el cargo tras la derrota ante Barcelona en la final de la Superliga de España.
© AFP via Getty ImagesEl DT dejó el cargo tras la derrota ante Barcelona en la final de la Superliga de España.

“Mutuo acuerdo”, expresaron desde Real Madrid para hacer oficial la salida de Xabi Alonso tras la derrota ante Barcelona en la final de la Supercopa de España, pero lo cierto es que al entrenador no le dejaron más opción que dar un paso al costado de un proyecto que, por sus declaraciones en la conferencia de prensa posterior al encuentro, estaba convencido de poder sacar adelante.

Tras un lunes de mucho ruido en que el DT fue prácticamente el único que se llamó a silencio, este martes decidió expresarse desde sus redes sociales para dejar un escueto mensaje de despedida en que agradeció especialmente el cariño de los hinchas durante su breve estadía como conductor del equipo Merengue.

“Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible”, expresó Xabi Alonso en sus redes sociales.

Aunque a lo largo de su gestión muchos de esos hinchas fueron críticos, la despedida del DT tuvo como respuesta amplia mayoría de mensajes de aliento, lo que permitió corroborar no solo su status de símbolo del club sino también que en la consideración de muchos de estos existen mayores responsables por el mal momento del equipo.

Sorprendió también la respuesta pública de Jerzy Dudek, ex arquero que fue compañero de Xabi Alonso en Liverpool, eximiéndolo de responsabilidades. “No era culpa tuya, amigo. El equipo tiene una manta corta, especialmente por atrás. Mucha suerte en el futuro”, le escribió.

Publicidad

El exentrenador de Bayer Leverkusen dejó Real Madrid después de dirigirlo en 34 partidos en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas; números idénticos a los registrados por Hansi Flick en sus primeros 34 partidos al frente del Barcelona.

El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid

ver también

El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid

Arbeloa tuvo su primer entrenamiento con el plantel

Este martes tuvo lugar el primer entrenamiento de Álvaro Arbeloa al frente del primer equipo de Real Madrid en Valdebebas. Se espera que el flamante entrenador de también su primera conferencia de prensa tras heredar el puesto de Xabi Alonso.

Tweet placeholder
Publicidad
juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo sigue yendo al shopping a reventar la tarjeta de River y no se da cuenta de que esa fórmula fracasó

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Tras el video de la polémica y la salida de Xabi Alonso de Real Madrid, Kylian Mbappé rompió el silencio
Fútbol Internacional

Tras el video de la polémica y la salida de Xabi Alonso de Real Madrid, Kylian Mbappé rompió el silencio

Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid
Fútbol europeo

Los mejores memes de la salida de Xabi Alonso de Real Madrid

El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid
Fútbol europeo

El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid

Simón Rivero, jugador de Boca a préstamo en Tigre, sufrió una lesión que lo dejará 10 meses afuera de las canchas
Fútbol Argentino

Simón Rivero, jugador de Boca a préstamo en Tigre, sufrió una lesión que lo dejará 10 meses afuera de las canchas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo