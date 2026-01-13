Tras la salida de Xabi Alonso y con Zinedine Zidane, los 7 entrenadores que están libres y podrían llegar a Real Madrid

Luego de lo que fue la derrota en el clásico español frente a Barcelona, el último domingo, Florentino Pérez cesó con la labor de Xabi Alonso como entrenador de Real Madrid. Los resultados y las formas no convencieron a la junta directiva, y se terminó su breve paso.

Solamente permaneció durante un semestre al frente del plantel madridista, donde dirigió un total de 34 partidos: ganó 24, tuvo 4 empates y sufrió 6 derrotas. En las presentaciones, sus dirigidos anotaron 72 goles y recibieron 38.

Ahora que el presidente busca un sucesor, aparecen diferentes opciones para que se sumen al banquillo. Y en este caso, todos se encuentran sin labor alguna, ya que están sin equipo: Zinedine Zidane, Enzo Maresca, Jürgen Klopp, Davide Ancelotti, Raúl, Gareth Southgate y Álvaro Arbeloa, siendo este último el que se hará cargo de forma interina.

De los entrenadores mencionados, el único que tuvo la posibilidad de dirigir a Real Madrid fue Zizou, quien lo hizo entre 2015 y 2021. En ese tiempo, obtuvo 11 títulos, entre ellos el triplete de Champions League, ya que se quedó con las ediciones 2016, 2017 y 2018. Incluso, fue bicampeón del Mundial de Clubes, en 2016 y 2017.

Hasta el momento, el Merengue no hizo ninguna oferta por Zidane, ni por otro entrenador, ya que está analizando seria y detenidamente para no dar un paso en falso de cara a lo que se viene. Y es que como todavía están en competencia, tanto en LaLiga, como en la Champions League y en la Copa del Rey, pretenden a un estratega que tenga peso, no solo en su nombre, sino que también pueda comandar a un plantel con muchas estrellas.

Zinedine Zidane, ex DT de Real Madrid. (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Interinato hasta hallar el sucesor

ver también La frase con la que Arbeloa ilusionó a Franco Mastantuono

ver también Xabi Alonso rompió el silencio tras su despido de Real Madrid: “No ha sido como nos hubiera gustado”

Ante la vacante, Real Madrid se movió rápido para cubrir el puesto, al menos de forma momentánea. Álvaro Arbeloa, ídolo del club como jugador y ahora entrenador en las inferiores, asumirá la conducción técnica de manera interina. Mientras tanto, la cúpula dirigencial encabezada por Florentino Pérez iniciará la búsqueda del sucesor definitivo.

Los detalles de la salida de Xabi Alonso

La etapa de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu culmina mucho antes de lo proyectado. El entrenador, que había llegado con la difícil misión de suceder a Carlo Ancelotti tras su éxito en Alemania, permaneció en el cargo 232 días. Esto representa apenas el 20% del contrato que había firmado originalmente, el cual se extendía hasta 2028.

DATOS CLAVES

Florentino Pérez destituyó a Xabi Alonso tras perder el clásico contra Barcelona.

destituyó a tras perder el clásico contra Barcelona. El técnico dirigió 34 partidos , logrando 24 victorias , 4 empates y 6 derrotas.

, logrando , 4 empates y 6 derrotas. Álvaro Arbeloa asume el cargo interino mientras el club analiza opciones como Zinedine Zidane.

Publicidad