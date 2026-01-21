Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Gareth Bale destrozó a Xabi Alonso tras su salida de Real Madrid: “Necesitas gestionar los egos”

A sus 36 años, y ya retirado de la actividad, el galés dejó en claro cuál fue la gran falencia de Xabi Alonso en el Merengue.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Gareth Bale, ex jugador de Real Madrid.
© Getty ImagesGareth Bale, ex jugador de Real Madrid.

A lo largo de las últimas semanas, sobre todo desde que Real Madrid despidió a Xabi Alonso por lo que fue la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona, llovieron las críticas en contra del entrenador nacido en Tolosa. Desde personalidades con poco andar en el Merengue, como así también ídolos.

Gareth Bale, que ganó 19 títulos con la Casa Blanca, dejó una enorme huella en Valdebebas. Por eso mismo, tiene la espalda suficiente como para opinar respecto al presente de la institución. Y no dudó en marcar el principal error que tuvo el ex mediocampista que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 con el seleccionado español.

Pese a que destacó que “es un entrenador increíble” y que “ha ganado lo que ha ganado en Bayer Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien”, en diálogo con TNT Sports, Bale hizo foco en que “al llegar a Real Madrid, no necesitas ser entrenador, necesitas ser mánager. Necesitas gestionar los egos en el vestuario”.

El galés que se retiró de la actividad en la MLS, donde defendió la camiseta de Los Angeles FC, explicó que lo más complejo del Merengue está puertas adentro, en lo que ningún hincha puede observar: “Hay que mimar los egos. No hace falta hacer tantas cosas tácticas. En el vestuario hay superestrellas que pueden cambiar los partidos en un abrir y cerrar de ojos. Así que, sí, se nota que es un gran entrenador y táctico, pero en el Madrid, obviamente, no funcionó”, dijo.

Xabi Alonso, ex DT de Real Madrid. (Ángel Martínez/Getty Images)

Xabi Alonso, ex DT de Real Madrid. (Ángel Martínez/Getty Images)

El paso de Xabi Alonso como DT de Real Madrid

El exentrenador de Bayer Leverkusen dejó Real Madrid después de dirigirlo en 34 partidos en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas; números idénticos a los registrados por Hansi Flick en sus primeros 34 partidos al frente de Barcelona.

Publicidad
Con una contundente frase, Mourinho descartó ser DT de Real Madrid: “No cuenten conmigo”

ver también

Con una contundente frase, Mourinho descartó ser DT de Real Madrid: “No cuenten conmigo”

Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

ver también

Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

DATOS CLAVES

  • Real Madrid despidió a Xabi Alonso tras perder la final de la Supercopa ante Barcelona.
  • Gareth Bale afirmó en TNT Sports que el técnico falló al gestionar los egos.
  • El galés señaló que en el equipo blanco se necesita ser mánager, no entrenador.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

El Tata Martino quiere a Guido Rodríguez para el Atlanta United

jpasman
toti pasman

"El capricho de Riquelme en insistir por Cavani hará que Boca debute el domingo con Janson de 9"

Lee también
Liverpool despediría a Arne Slot e iría por Xabi Alonso
Fútbol europeo

Liverpool despediría a Arne Slot e iría por Xabi Alonso

Jude Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”
Fútbol europeo

Jude Bellingham reveló toda la verdad de su relación con Xabi Alonso en Real Madrid: “Payasos”

Con Zidane a la cabeza, los 7 candidatos para reemplazar a Xabi Alonso en Real Madrid
Fútbol europeo

Con Zidane a la cabeza, los 7 candidatos para reemplazar a Xabi Alonso en Real Madrid

Viral: la IA predice cómo le irá a Boca y a River durante el 2026 en una sola imagen
Fútbol Argentino

Viral: la IA predice cómo le irá a Boca y a River durante el 2026 en una sola imagen

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo