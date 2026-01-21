Gareth Bale destrozó a Xabi Alonso tras su salida de Real Madrid: “Necesitas gestionar los egos”

A lo largo de las últimas semanas, sobre todo desde que Real Madrid despidió a Xabi Alonso por lo que fue la derrota en la final de la Supercopa de España ante Barcelona, llovieron las críticas en contra del entrenador nacido en Tolosa. Desde personalidades con poco andar en el Merengue, como así también ídolos.

Gareth Bale, que ganó 19 títulos con la Casa Blanca, dejó una enorme huella en Valdebebas. Por eso mismo, tiene la espalda suficiente como para opinar respecto al presente de la institución. Y no dudó en marcar el principal error que tuvo el ex mediocampista que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 con el seleccionado español.

Pese a que destacó que “es un entrenador increíble” y que “ha ganado lo que ha ganado en Bayer Leverkusen, ha ganado trofeos, ha entrenado al equipo increíblemente bien”, en diálogo con TNT Sports, Bale hizo foco en que “al llegar a Real Madrid, no necesitas ser entrenador, necesitas ser mánager. Necesitas gestionar los egos en el vestuario”.

El galés que se retiró de la actividad en la MLS, donde defendió la camiseta de Los Angeles FC, explicó que lo más complejo del Merengue está puertas adentro, en lo que ningún hincha puede observar: “Hay que mimar los egos. No hace falta hacer tantas cosas tácticas. En el vestuario hay superestrellas que pueden cambiar los partidos en un abrir y cerrar de ojos. Así que, sí, se nota que es un gran entrenador y táctico, pero en el Madrid, obviamente, no funcionó”, dijo.

Xabi Alonso, ex DT de Real Madrid. (Ángel Martínez/Getty Images)

El paso de Xabi Alonso como DT de Real Madrid

El exentrenador de Bayer Leverkusen dejó Real Madrid después de dirigirlo en 34 partidos en los que consiguió 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas; números idénticos a los registrados por Hansi Flick en sus primeros 34 partidos al frente de Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también Con una contundente frase, Mourinho descartó ser DT de Real Madrid: “No cuenten conmigo”

ver también Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

DATOS CLAVES