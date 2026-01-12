El video de Xabi Alonso ante Barcelona que anticipó su salida como DT de Real Madrid

El comunicado oficial cayó como una bomba en la tarde europea: Real Madrid anunció la desvinculación de Xabi Alonso “de mutuo acuerdo” apenas 24 horas después de perder la Supercopa de España ante Barcelona. La noticia no se salvó de evitar sorpresas, pero mientras el mundo del fútbol buscaba explicaciones y también piensa en el futuro inmediato, en redes sociales se viralizó un fragmento que, visto en retrospectiva, funciona como una suerte de “crónica anunciada”.

La secuencia que con el diario del lunes se resignifica por completo ocurrió en los instantes previos a la premiación a Barcelona. Con las medallas de plata ya colgadas y el equipo Culé preparándose para alzar el trofeo, Xabi Alonso fue captado indicándole a sus jugadores de permanecer en el campo para realizar el tradicional pasillo de honor al campeón.

Sin embargo, las cámaras se encargaron de tomar un cortocircuito que hoy termina alimentando a las especulaciones. Es que Kylian Mbappé, optó por un camino diferente y se lo observa desestimando la indicación de formar el pasillo. Acto seguido, con un gesto de fastidio, emprendió la marcha directa hacia el vestuario.

La escena posterior tampoco pasó desapercibida: el resto de los futbolistas terminó siguiendo los pasos del delantero francés, dejando sin efecto la voluntad del ahora ex técnico merengue. Alonso, por unos segundos, quedó observando la situación en el césped, hasta también sumirse a la actitud de los jugadores.

Si bien en la conferencia de prensa posterior el DT habló de “orgullo” por la competencia del equipo y evitó polémicas, aquel instante de tensión reavivó los rumores de una relación rota con el plantel. Y lo que en caliente podía interpretarse como la bronca de una final perdida, un día después queda como el registro de un final de ciclo que posiblemente ya tenía sus grietas, que estallaron al dejar pasar la oportunidad de levantar un título.

Los detalles de la salida de Xabi Alonso

La etapa de Alonso en el Bernabéu culmina mucho antes de lo proyectado. El entrenador, que había llegado con la difícil misión de suceder a Carlo Ancelotti tras su éxito en Alemania, permaneció en el cargo 232 días, dirigiendo un total de 34 encuentros, con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Esto representa apenas el 20 por ciento del contrato que había firmado originalmente, el cual se extendía hasta 2028.

Ante la vacante, el Real Madrid se movió rápido para cubrir el puesto, al menos de forma momentánea. Álvaro Arbeloa, ídolo del club como jugador y ahora entrenador en las inferiores, asumirá la conducción técnica de manera interina. Mientras tanto, la cúpula dirigencial encabezada por Florentino Pérez iniciará la búsqueda del sucesor definitivo.

