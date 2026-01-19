Liverpool despediría a Arne Slot y su reemplazante sería un campeón de Champions League

Liverpool no atraviesa un buen momento. En la actualidad, se encuentra en la cuarta ubicación de la Premier League, donde empató los últimos cuatro cotejos, pero en medio de ello goleó por 4-1 a Barnsley por la FA Cup. Lógicamente, estos resultados pusieron a Arne Slot en la cuerda floja.

El rendimiento futbolístico, más allá de los resultados, no convence a los hinchas ni a los directivos de los Reds, quienes están buscándole un reemplazante para lo que resta de la temporada. Sí, pese a que en la 2024-2025, ganó el campeonato local con una actuación formidable.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Daniel Taylor reveló en sus redes sociales que “las conversaciones ya están en marcha para encontrar un nuevo entrenador que sustituya a Slot, con Xabi Alonso encabezando la lista”. El nombre del estratega que viene de ser despedido de Real Madrid, aparece como uno de los principales candidatos para los de Anfield, según reporta el cronista de Sky Sports.

Pese a que el andar del Merengue, bajo la conducción del nacido en Tolosa, no fue el mejor, en el cuadro inglés lo recuerdan con mucho cariño por lo que fue su paso como futbolista, donde ganó la Champions League en 2005, a lo que le sumó la Supercopa de Europa, como así también la FA Cup y la Community Shield, en 2006.

