Terminó el campeonato y comenzó la cuenta regresiva. Tras el partido en el Libertadores de América entre UAI Urquiza y Boca, que coronó a las Gladiadoras, la espera de Germán Portanova para contar con las jugadoras del torneo local se terminó. El lunes, entonces, el plantel argentino comenzó una nueva semana de trabajo ya con la lista casi definida.

De esta manera, Vanina Correa, Erica Lonigro (Rosario Central); Myriam Mayorga, Julieta Cruz y Laurina Oliveros (Boca), Daiana Falfán y Romina Núñez (UAI Urquiza) ya fueron incluidas en la nueva lista de citadas para comenzar los trabajos en Ezeiza.

Pero no sólo se sumaron las jugadoras del fútbol local: también dijeron presente aquellas que estaban en el Palmeiras y que luego de finalizar sus compromisos llegaron al país: de hecho, Yamila Rodríguez estuvo en el estadio de Independiente celebrando el nuevo título con sus excompañeras. Ella y Lorena Benítez ya están también en el predio.

“Tenemos un 95% de la lista confirmada”, dijo el entrenador Nacional en Todo en Juego (FM 93.7). En la lista, la única jugadora que estuvo presente en las últimas convocatorias pero aún no fue incluida fue Paulina Gramaglia. De gran temporada en el Bragantino de Brasil, deberá jugar la final del campeonato el próximo lunes 10 de julio: ya logró el ascenso a la Primera División y ahora irá por el título. Hasta ese día no estará disponible.

Ausencias y presencias

De aquella lista de 23 jugadoras que hace un año disputó la Copa América y consiguió el pase directo al Mundial, hay algunas bajas y otras altas. Dos que no aparecen en las listas quedaron liberadas esta semana cuando el Flamengo cayó por el torneo brasileño. Agustina Barroso, quien estuvo a punto de dejar el fútbol a comienzos del 2023, dejó de formar parte de las convocatorias hace tiempo. Soledad Jaimes, quien se encuentra lesionada, era la otra incógnita.

Entre las arqueras también hay variantes: tras la lesión que sufrió este año, Solana Pereyra -hoy en San Lorenzo- le dejó su lugar a Abigail Cháves (Huracán, quien estuvo cerca de ir al último Mundial) y Lara Esponda (River, habitual de las selecciones juveniles). Resta saber quien será el tercer guante además de Laurina Oliveros y Vanina Correa.

Ruth Bravo, compañera en el León de Sophia Braun y Mariana Larroquette (finalizó su contrato el 30/6 y está libre), es otra que luego de mucho tiempo no está en la lista. La Santita Maricel Pereyra y Marina Delgado, quien jugó su última temporada en Rusia, tampoco.

Si bien resta que el DT anuncie las 23 finales, hay algunos nombres que se sumaron a este último proceso y que podrían ser parte de la lista definitiva: la ex Boca Fabiana Vallejos, hoy en Deportivo Cali de Colombia; la exRiver Agostina Holzheier, jugadora del último Sub 20; Adriana Sachs, de gran recorrido en la Selección; Camila Gómez Ares, hoy en Chile; Chiara Singarella, que no jugó la Copa América pero es una habitual citada; y Lorena Benítez quien se recuperó de su lesión y desde ese momento es fija en el equipo.

El amistoso

Argentina se despedirá de su público el 14 de julio en un amistoso ante Perú en San Nicolás de los Arroyos. Será el último partido antes de viajar a Nueva Zelanda. Tendrá 10 días de aclimatación para luego debutar el 24 de julio ante Italia.

Las entradas podrán adquirirse el jueves 13 de julio en el Estadio Único de San Nicolás, en el horario de 12 a 19. Además, el viernes 14 de julio también se podrán comprar entradas en la Estación Descubrí San Nicolás (Paseo Costanera y Luis Viale) de 12 a 20. Las localidades tendrán un valor de $2000.