A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Brasil. Después de un fin de semana de descanso, el argentino volverá a subirse al Alpine A525 buscando sus primeros puntos en la temporada 2025. Serán días clave, tanto para el campeonato de la Fórmula 1 como para el futuro inmediato del oriundo de Pilar.

San Pablo estará cargado de actividad, ya que también contará con carrera sprint. Este viernes habrá una sola práctica libre y luego será todo competencia: Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris seguirán batallando por el campeonato de pilotos, mientras que el ex Williams intentará seguir superando a su compañero Pierre Gasly.

Como suele suceder en el circuito de Interlagos, será un fin de semana lluvioso, lo que aumenta las probabilidades de safety car, accidentes y resultados impredecibles tanto en las clasificaciones como en las carreras.

Cuándo se corre el GP de Brasil

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre, que le servirá a los equipos para hacer pruebas y ensayos en pista. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación sprint, donde los pilotos buscarán su mejor lugar para la largada del día siguiente.

El sábado 8 a partir de las 11, llegará el momento de la tan esperada carrera Sprint. Posteriormente, a las 15, será el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

ver también A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

Publicidad

Publicidad

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 357 Oscar Piastri (McLaren) – 356 Max Verstappen (Red Bull) – 321 George Russell (Mercedes) – 257 Charles Leclerc (Ferrari) – 210 Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 Alex Albon (Williams) – 73 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Carlos Sainz (Williams) – 38 Fernando Alonso (Aston Martin) – 37 Oliver Bearman (Haas) – 32 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 30 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

ver también Fue subcampeón en la Fórmula 1, compañero de Michael Schumacher y le hizo un asado a Franco Colapinto: “Algo aprendiste en Argentina”