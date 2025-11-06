Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1

El argentino tendrá acción este fin de semana en Interlagos. Todo lo que tenés que saber.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1
© Getty ImagesA qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Brasil. Después de un fin de semana de descanso, el argentino volverá a subirse al Alpine A525 buscando sus primeros puntos en la temporada 2025. Serán días clave, tanto para el campeonato de la Fórmula 1 como para el futuro inmediato del oriundo de Pilar.

San Pablo estará cargado de actividad, ya que también contará con carrera sprint. Este viernes habrá una sola práctica libre y luego será todo competencia: Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris seguirán batallando por el campeonato de pilotos, mientras que el ex Williams intentará seguir superando a su compañero Pierre Gasly.

Como suele suceder en el circuito de Interlagos, será un fin de semana lluvioso, lo que aumenta las probabilidades de safety car, accidentes y resultados impredecibles tanto en las clasificaciones como en las carreras.

Cuándo se corre el GP de Brasil

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre, que le servirá a los equipos para hacer pruebas y ensayos en pista. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación sprint, donde los pilotos buscarán su mejor lugar para la largada del día siguiente.

El sábado 8 a partir de las 11, llegará el momento de la tan esperada carrera Sprint. Posteriormente, a las 15, será el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”

ver también

A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”

  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Publicidad

Tabla del Campeonato de Pilotos 2025

  1. Lando Norris (McLaren) – 357
  2. Oscar Piastri (McLaren) – 356
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 321
  4. George Russell (Mercedes) – 257
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
  10. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  11. Carlos Sainz (Williams) – 38
  12. Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
  13. Oliver Bearman (Haas) – 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  16. Esteban Ocon (Haas) – 30
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
Fue subcampeón en la Fórmula 1, compañero de Michael Schumacher y le hizo un asado a Franco Colapinto: “Algo aprendiste en Argentina”

ver también

Fue subcampeón en la Fórmula 1, compañero de Michael Schumacher y le hizo un asado a Franco Colapinto: “Algo aprendiste en Argentina”

Mientras Alpine trabaja en el auto del 2026 para Franco Colapinto, presentan los bólidos del futuro: “30% más rápido que un F1”

ver también

Mientras Alpine trabaja en el auto del 2026 para Franco Colapinto, presentan los bólidos del futuro: “30% más rápido que un F1”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más
Boca Juniors

Boca hoy: habló Leandro Paredes, conflicto con Sebastián Villa y más

Milton Delgado se volvió a ganar los elogios de Paredes en la previa del Superclásico: "Quedó demostrado"
Boca Juniors

Milton Delgado se volvió a ganar los elogios de Paredes en la previa del Superclásico: "Quedó demostrado"

Franco Colapinto habló antes de correr en Brasil y reveló su deseo más grande para el Gran Premio: “Es muy especial”
FÓRMULA 1

Franco Colapinto habló antes de correr en Brasil y reveló su deseo más grande para el Gran Premio: “Es muy especial”

Pierre Gasly fue pesimista con Colapinto y explicó por qué no se repetirá el doble podio de Alpine en el GP de Brasil 2024: “Paso atrás”
FÓRMULA 1

Pierre Gasly fue pesimista con Colapinto y explicó por qué no se repetirá el doble podio de Alpine en el GP de Brasil 2024: “Paso atrás”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo