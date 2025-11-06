A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Brasil. Después de un fin de semana de descanso, el argentino volverá a subirse al Alpine A525 buscando sus primeros puntos en la temporada 2025. Serán días clave, tanto para el campeonato de la Fórmula 1 como para el futuro inmediato del oriundo de Pilar.
San Pablo estará cargado de actividad, ya que también contará con carrera sprint. Este viernes habrá una sola práctica libre y luego será todo competencia: Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris seguirán batallando por el campeonato de pilotos, mientras que el ex Williams intentará seguir superando a su compañero Pierre Gasly.
Como suele suceder en el circuito de Interlagos, será un fin de semana lluvioso, lo que aumenta las probabilidades de safety car, accidentes y resultados impredecibles tanto en las clasificaciones como en las carreras.
Cuándo se corre el GP de Brasil
El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre, que le servirá a los equipos para hacer pruebas y ensayos en pista. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación sprint, donde los pilotos buscarán su mejor lugar para la largada del día siguiente.
El sábado 8 a partir de las 11, llegará el momento de la tan esperada carrera Sprint. Posteriormente, a las 15, será el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.
Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Tabla del Campeonato de Pilotos 2025
- Lando Norris (McLaren) – 357
- Oscar Piastri (McLaren) – 356
- Max Verstappen (Red Bull) – 321
- George Russell (Mercedes) – 257
- Charles Leclerc (Ferrari) – 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 97
- Alex Albon (Williams) – 73
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
- Carlos Sainz (Williams) – 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 37
- Oliver Bearman (Haas) – 32
- Lance Stroll (Aston Martin) – 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
- Esteban Ocon (Haas) – 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull) – 28
- Pierre Gasly (Alpine) – 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
- Franco Colapinto (Alpine) – 0
- Jack Doohan (Alpine) – 0
