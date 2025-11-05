Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Mientras Alpine trabaja en el auto del 2026 para Franco Colapinto, presentan los bólidos del futuro: “30% más rápido que un F1”

La Fórmula E presentó este miércoles la versión mejorada de sus autos para la Temporada 13 de la categoría eléctrica.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
La Fórmula E presentó sus autos renovados para el 2026
La Fórmula E presentó sus autos renovados para el 2026

La Fórmula 1 se prepara para un 2026 donde todo será diferente. Ya desde el vamos, la FIA ha cambiado el reglamento tanto para el chasis como para los motores y los equipos llevan tiempo trabajando en el desarrollo de un auto desde cero. Alpine es la escudería que más tiempo lleva haciéndolo, buscando darle tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly, la mejor oportunidad tras un 2025 desastroso.

Sin embargo, mientras este es el panorama en la F1, este miércoles se presentaron los autos para la Temporada 13 de la Fórmula E, la versión con vehículos eléctricos de la F1, y definitivamente sorprendieron. El 2026 de la Fórmula E llega con autos de un diseño ambicioso, futurista y con la premisa de ser, al menos en aceleración, un 30% más veloces que sus contrapartes de la F1.

Desde la categoría aseguraron que se trata de la cuarta generación de bólidos eléctricos, y los presentaron en una versión negro mate que luego cada equipo podrá decorar a su gusto, estilo, con sus colores propios y sus respectivos patrocinios.

Tweet placeholder

Así se ven los nuevos autos de la Fórmula E para la temporada 13:

Parte frontal del nuevo auto para la Fórmula E. (X/FIAFormulaE)

Parte frontal del nuevo auto para la Fórmula E. (X/FIAFormulaE)

Parte trasera del nuevo auto para la Fórmula E. (X/FIAFormulaE)

Parte trasera del nuevo auto para la Fórmula E. (X/FIAFormulaE)

Publicidad
Franco Colapinto solo necesitó tres palabras para definir el circuito de Interlagos en la previa del GP de Brasil de la Fórmula 1

ver también

Franco Colapinto solo necesitó tres palabras para definir el circuito de Interlagos en la previa del GP de Brasil de la Fórmula 1

Los nuevos Fórmula E GEN4: un 30% más rápidos que los F1

En cuanto a prestaciones, el nuevo auto de la GEN4 genera una potencia de 600 kW, equivalente a 815 bph. Además, las pruebas privadas de la FIA arrojaron como resultado que estos nuevos autos alcanzan velocidades de 320 km/h con facilidad y un tope de 340 km/h.

Y aunque el auto pesa más de una tonelada (peso mínimo de 1,012kg), tiene una aceleración de 0-100 en 1,8 segundos, un 30% más rápido de lo que puede conseguir un Fórmula 1. Desde la FIA aseguran que se trata del “salto de rendimiento más grande en la historia” de la categoría, con una eficiencia de motor cercana al 100% y regeneración de un 40%.

Estos vehículos se podrán ver compitiendo por primera vez no en la temporada que comienza el próximo 6 de diciembre, que será la Temporada 12, sino para la temporada 2026/27, de finales del próximo año, equivalente a la Temporada 13 de la categoría.

Publicidad

Datos clave

  • Los nuevos autos GEN4 de la Fórmula E para la Temporada 13 (2026/27) generan una potencia de 600kW (815bph).
  • Los autos de la Fórmula E de GEN4 tienen una aceleración de 0 a 100 km/h en 1,8 segundos, un 30% más rápida que la F1.
  • Los nuevos autos de la Fórmula E alcanzan velocidades máximas de 340 km/h y serán usados desde la Temporada 13 (2026/27).
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Colapinto definió el circuito de Interlagos antes del GP de Brasil: "Muy old school"
FÓRMULA 1

Colapinto definió el circuito de Interlagos antes del GP de Brasil: "Muy old school"

Colapinto nunca tuvo oportunidad: revelan el momento exacto en que Alpine dio por perdido el 2025
FÓRMULA 1

Colapinto nunca tuvo oportunidad: revelan el momento exacto en que Alpine dio por perdido el 2025

El nuevo acuerdo del Atlético de Madrid que unirá a Julián Alvarez con Colapinto
Fútbol europeo

El nuevo acuerdo del Atlético de Madrid que unirá a Julián Alvarez con Colapinto

River hoy: la duda que Enzo Pérez le generó a Gallardo, reunión con Di Carlo previa al Superclásico y carta de Brito
River Plate

River hoy: la duda que Enzo Pérez le generó a Gallardo, reunión con Di Carlo previa al Superclásico y carta de Brito

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo