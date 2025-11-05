Mientras Alpine trabaja en el auto del 2026 para Franco Colapinto, presentan los bólidos del futuro: “30% más rápido que un F1”

La Fórmula 1 se prepara para un 2026 donde todo será diferente. Ya desde el vamos, la FIA ha cambiado el reglamento tanto para el chasis como para los motores y los equipos llevan tiempo trabajando en el desarrollo de un auto desde cero. Alpine es la escudería que más tiempo lleva haciéndolo, buscando darle tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly, la mejor oportunidad tras un 2025 desastroso.

Sin embargo, mientras este es el panorama en la F1, este miércoles se presentaron los autos para la Temporada 13 de la Fórmula E, la versión con vehículos eléctricos de la F1, y definitivamente sorprendieron. El 2026 de la Fórmula E llega con autos de un diseño ambicioso, futurista y con la premisa de ser, al menos en aceleración, un 30% más veloces que sus contrapartes de la F1.

Desde la categoría aseguraron que se trata de la cuarta generación de bólidos eléctricos, y los presentaron en una versión negro mate que luego cada equipo podrá decorar a su gusto, estilo, con sus colores propios y sus respectivos patrocinios.

Así se ven los nuevos autos de la Fórmula E para la temporada 13:

Parte frontal del nuevo auto para la Fórmula E. (X/FIAFormulaE)

Parte trasera del nuevo auto para la Fórmula E. (X/FIAFormulaE)

Los nuevos Fórmula E GEN4: un 30% más rápidos que los F1

En cuanto a prestaciones, el nuevo auto de la GEN4 genera una potencia de 600 kW, equivalente a 815 bph. Además, las pruebas privadas de la FIA arrojaron como resultado que estos nuevos autos alcanzan velocidades de 320 km/h con facilidad y un tope de 340 km/h.

Y aunque el auto pesa más de una tonelada (peso mínimo de 1,012kg), tiene una aceleración de 0-100 en 1,8 segundos, un 30% más rápido de lo que puede conseguir un Fórmula 1. Desde la FIA aseguran que se trata del “salto de rendimiento más grande en la historia” de la categoría, con una eficiencia de motor cercana al 100% y regeneración de un 40%.

Estos vehículos se podrán ver compitiendo por primera vez no en la temporada que comienza el próximo 6 de diciembre, que será la Temporada 12, sino para la temporada 2026/27, de finales del próximo año, equivalente a la Temporada 13 de la categoría.

