Fórmula 1

A la espera del anuncio de Colapinto, Flavio Briatore reveló el verdadero objetivo de Alpine para 2026: “Puedes oler el podio”

El italiano reconoció que la escudería tiene todo su foco puesto en la próxima temporada.

Por Germán Celsan

Briatore, confiado con pelear adelante en 2026
El 2025 se terminó temprano para Alpine, que no trae mejoras para el A525 desde mitad de año y, para esta altura, el auto ha quedado obsoleto. Ni Pierre Gasly ni Franco Colapinto tienen chance alguna de sumar -salvo por un milagro o la alineación de todos los astros y planetas-, y Flavio Briatore finalmente así lo reconoce.

En diálogo con el medio especializado The Race, en la previa del Gran Premio de Brasil, el principal referente de la escudería se vio obligado a admitir que el 2025 ha sido un año sumamente difícil: “Cada domingo es una tortura“, reconoció. “Ves a los mecánicos trabajando duro, haces todo lo posible por estar listos, y sabes que no tienes ninguna posibilidad.”

“Pero quiero que les devolvamos todo esto, y el doble, el año que viene”, señaló Briatore. “No teníamos la capacidad de desarrollar tanto el coche actual como el de 2026, así que decidimos centrarnos en el futuro“, explicó. “No seremos campeones del mundo de inmediato, pero quiero que estemos entre los seis primeros. Cuando empiezas desde ahí, ya puedes oler el podio.”

Los A525 han quedado obsoletos y ni Colapinto ni Gasly tienen chances reales de luchar con el resto.

El anuncio de Colapinto, lo que todos esperan este fin de semana

La confirmación de Franco Colapinto como el segundo piloto oficial de Alpine para el 2026 y la continuidad de la dupla con Pierre Gasly se daría este fin de semana. Algo que se mantuvo en vilo a lo largo de todo el 2025, que fue de evaluación para el piloto argentino.

Flavio Briatore quiere seguir con Franco Colapinto y Pierre Gasly en 2026.

Y si bien los problemas de Alpine y la falta de rendimiento del auto no lo han dejado brillar, también han hecho que la exigencia sea un tanto menor que en otra situación. En cualquier caso, esa confirmación se daría este fin de semana, lo que pone la carrera del domingo en un segundo plano, como el resto de los GP que le quedan a Alpine en la presente temporada, que ya fue dada por perdida hace tiempo.

En síntesis

  • Flavio Briatore admitió que “cada domingo es una tortura” para Alpine en 2025 debido a la obsolescencia del A525.
  • Briatore explicó que Alpine se centró en el desarrollo del auto de 2026 sacrificando el rendimiento de 2025.
  • Flavio Briatore aspira a que Alpine esté “entre los seis primeros” en 2026 y que puedan “oler el podio”.
