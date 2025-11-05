Fue subcampeón en la Fórmula 1, compañero de Michael Schumacher y le hizo un asado a Franco Colapinto: “Algo aprendiste en Argentina”

La temporada 2025 de la Fórmula 1 está en su tramo final y este fin de semana se correrá una de las carreras más impredecibles del año. El Gran Premio de Brasil será un desafío para los 20 pilotos, incluido Franco Colapinto, por quien se esperan novedades pronto sobre su futuro.

Es que Alpine aún no anunció quién acompañará a Pierre Gasly en la próxima temporada y el argentino, de buenos rendimientos a pesar de las limitaciones del auto, tiene todas las fichas para ocupar esa segunda butaca.

En ese contexto, Colapinto se reencontrará con el público argentino en el Gran Premio más cercano al país. Allí incluso visitó a un viejo conocido: Rubens Barrichello, expiloto de la Fórmula 1, ganador de 11 carreras y 2 veces subcampeón con Ferrari, dónde compartía equipo con Michael Schumacher.

A través de su cuenta de Instagram, el piloto de Pilar mostró el encuentro con el brasileño en su casa, dónde tiró carne a la parrilla para agasajarlo en la previa de otra importante prueba. “Ojo con el asador, eh. Algo aprendiste en Argentina. La rompiste. Gracias, amigo”, escribió Colapinto junto a la imagen de Barrichelo y una pieza jugosa.

En la misma línea, Colapinto se mostró dentro de un histórico auto del brasileño y volvió a agradecerle por el momento: “De las mejores personas que tiene el automovilismo. Gracias rubinio por todo. Un aplauso para el asador, pero falta una competencia de asado brasilero y argentino, che”.

La relación entre ambos data desde los inicios de Colapinto en el automovilismo. Mientras corría en karting y luego de un error que le costó una carrera, Barrichello se acercó al argentino y lo bancó: “Te va a costar el doble por ser sudamericano, como me costó a mí. Pero no aflojes que vas a llegar”.

Cuándo se corre el GP de Brasil

La próxima parada para Franco Colapinto en la Fórmula 1 está en San Pablo, ya que lo que viene es el Gran Premio de Brasil. Luego de unos días de descanso, los pilotos regresarán para protagonizar el primero de los últimos cuatro fines de semana de carrera, que contará con Sprint.

El viernes 7 de noviembre a las 11:30 será la primera y única práctica libre. Ese mismo día, pero a las 15:30, se llevará a cabo la clasificación para la carrera Sprint, que será el sábado a las 11. Posteriormente, a las 15, llegará el turno de la clasificación para la carrera del domingo a las 14. Todo se podrá ver por Disney+.

