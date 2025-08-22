A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1

Cada vez falta menos para el inicio de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1, que entró en un receso luego del Gran Premio de Hungría. Con un campeonato dominado por los McLaren, los 10 equipos se preparan para dar batalla en las últimas 10 carreras del año.

La reanudación será nada más ni nada menos que en Zandvoort, ubicado en el municipio costero homónino de Países Bajos. Allí, Franco Colapinto buscará sumar sus primeros puntos en Alpine, algo que ni él ni Jack Doohan consiguieron en los primeros 14 GP.

Será el inicio de un semestre clave para el argentino, que tiene la certeza de continuar a bordo del A525, pero se jugará su butaca para 2026. El aporte del argentino será fundamental para que la escudería francesa abandone el último lugar del Campeonato de Constructores.

Mientras tanto, Lando Norris y Oscar Piastri seguirán peleando en el Campeonato de Conductores, Lewis Hamilton buscará ganar su primer Gran Premio en Ferrari, mientras que Mercedes intentará arrebatarle a la escudería italiana el segundo lugar en Constructores. Todo eso, a partir del último fin de semana del mes.

A qué hora se corre el GP de los Países Bajos

La próxima carrera de Franco Colapinto será en el Circuito de Zandvoort, pero habrá que esperar unos días más para disfrutarla. El fin de semana del 24 de agosto será el último del parate de verano en Europa, antes del inicio de la segunda mitad de la temporada.

Los pilotos volverán a subirse a sus monoplazas el viernes 29 de agosto con las prácticas libres: la primera a las 7:30 y la segunda a las 11. El sábado 30 a las 6:30 será la FP3, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La largada del Gran Premio de los Países Bajos está programada para el domingo 31 de agosto a las 10 (hora de Argentina). Todo se podrá ver por Disney+.

El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto

Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre

Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre

Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre

Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre

Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre

Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre

